Bei der Jahreshauptversammlung der Theatergesellschaft Liptingen im Gasthaus „Schuhfranz“ hat der erste Vorsitzende Klaus Schönbrunn eine positive Bilanz der vergangenen Theatersaison gezogen. Die Schriftführerin Sonja Klöck und Kassiererin Claudia Beck wurden für zehnjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft mit einem Gutschein und einer Rose geehrt.

Schönbrunn zog als Vorsitzender und Regisseur Bilanz und freute sich, dass es bei der Theatergesellschaft kontinuierlich weiter vorangehe und langjährige Spieler wieder an Bord gegangen seien. Das spiegle sich bei den Besucherzahlen der beiden Vorstellungen wieder: Knapp 900 Theaterfreunde besuchten die Aufführung „Kein Platz für Liebe“.

Dieses Theaterstück verlangte nicht nur bei den Darstellern eine intensive Probenarbeit ab, auch hinter den Kulissen wurden den Bühnenbauern, den Tontechnikern sowie der Souffleuse und den Maskenbildnern ein Höchstmaß an Kreativität und Zusammenarbeit abverlangt.

Ein Besucherrekord bei der Seniorenvorstellung mit 264 Besucher konnte der Vorsitzende vermelden. Die Theatergesellschaft hat drei neue Mitglieder. Deren Zahl ist damit auf 109 gestiegen, 48 sind Ehrenmitglieder. Der Regisseur dankte allen Akteuren vor und hinter der Bühne, insbesondere nannte er seinen Stellvertreter Bernd Hertenstein als unverzichtbarer „Backgroundmanager“ für das Bühnenbild.

Einige Neuerungen und Änderungen werde es beim Dorffest geben. Das Theaterzelt solle auch am Sonntag geöffnet sein, mit weiteren Attraktionen. Neben der Schießbude sei eine Wurfbude und ein „Hau den Lukas“ geplant. Ein Ausflug zur Douglashütte ins Brandnertal im Juni werde die gute Kameradschaft innerhalb der Gruppe weiter festigen. Auch eine DVD vom letztjährigen Theaterstück sei wieder in Arbeit, so Schönbrunn.

Schriftführerin Sonja Klöck hat die zahlreichen Ereignisse aus dem vergangenen Jahr im ausführlichen Jahresbericht noch einmal lebendig werden lassen. Erwähnt hat sie die Hochzeit eines Mitglieds, was eine witzige und lockere Angelegenheit war. Die Skiausfahrt bei herrlichem Wetter und das Dorffest ergänzten das Programm.

Kassiererin Claudia Beck konnte trotz enormer Investitionen in den Theaterschuppen einen gesunden Kassenstand präsentieren.

Der stellvertretende Bürgermeister Ralf Bonacker dankte dem Verein für das Mitwirken beim Dorffest und mit dem Theaterspiel sorgten die Mitglieder für eine kulturelle Bereicherung im dörflichen Gemeinwesen. „Machet weiter so“, fügte Bonacker hinzu.