Lange Gesichter bei Public Viewing

An die tausend Fußball-Fans sind am Mittwoch in der Public-Viewing-Arena am Donauspitz zusammengekommen. Doch die Stimmung war verhalten, ehe sie dann beim ersten Tor von Südkorea gegen die deutsche Elf in sich zusammenfiel. Nach dem zweiten Tor durch Südkorea verließen die ersten Gäste das Gelände. Lautes Hupen hörte man dennoch in der Stadt: Offensichtlich gibt es einige Anhänger von Mexiko und Schweden, die sich für das Achtelfinale qualifiziert haben. Oder Südkoreaner?