Lange Anklageschrift für Bürgermeister und Gremium

An einem Tau ist der Durchhauser Gemeinderat mitsamt Bürgermeister vor das das 48. Grob-günstige Narrengericht in die Durchhauser Narrhalla geführt worden. Eröffnet wurde die Sitzung durch die Klänge des Fanfarenzuges Durchhausen. Georg Walter, zum 26. Mal Narrenrichter, hatte wieder eine lange Anklageschrift zu verlesen.

Durchhausen sei im vergangen Jahr fast von einem Tsunami überrollt worden. Die „Perle im Schönbachtal“ wurde durch den Ruf „Unser Dorf soll hässlicher werden“ aufgerührt. Gelobt wurden Bürgermeister und Gemeinderat für die Bürgerwerkstätten. Allerdings verlangte der Ankläger, dass keine Luftschlösser vorgegaukelt werden, sondern die Bürger auch weiter einbezogen werden sollen.

Weiter bemängelte Walter, dass die Bürgerfrageviertelstunde in den öffentlichen Sitzungen wirklich auf eine Viertelstunde reduziert wurde. Beim alten Schulhaus mit dem fehlenden Brandschutz sah der Narrenrichter die Schuld bei der Gemeinde, habe sie bislang die Probleme verdrängt und jetzt sei die Renovierung so teuer, und beim Thema Funkmast wurde nur „rumgeeiert“.

Lob gab es dafür, dass das Problem „Vulkan-Ruine“ gelöst ist, und dass Bürgermeister Simon Axt wieder die Dorfbegehung eingeführt habe. Mutig stellte sich Axt vor sein Gremium und verteidigte sich in Reimform vor dem Narrenvolk. Die Vulkan-Bar werde abgerissen, dann müsse entschieden werden, was aus dem Grundstück werde. Weiter erläuterte Axt die Ideen, die in den Bürgerwerkstätten entstanden sind, vom Bürgerzentrum bis zum Feuerwehrmagazin. Die Anklage akzeptierte Axt. Er erinnerte daran, dass es wichtig sei, am gleichen Strang zu ziehen. Zum Schluss trug Axt noch ein Durchhauser Liebesgedicht vor.

Doch diese Liebeserklärung in Reimform half nichts. Der Narrenrichter wollte keinen Freispruch gewähren, er sah lediglich einen guten Willen und verurteilte Bürgermeister samt Gremium zu Wurst und Wecken für den Narrensamen und zu Freibier.

Eine Überraschung hatte Narrenrichter Walter für Carola Grimm und Sandra Frick-Fricker parat. So wurde seit vielen Jahren wieder den beiden Rathausdamen für ihren jahrelangen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Dorfes und seiner Bürger. der Schönbachtaler Perlenorden überreicht.

Danach konnte die Hemdglonkerparty beginnen. Axt stach das Bierfass an. Die Scheckengarde des Fanfarenzuges tanzte und dieses Jahr zum ersten Mal bereicherte die Narrenzunft das Abendprogramm mit einem Auftritt. DJ Billy legte bis in die frühen Morgenstunden auf.