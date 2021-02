Landtagskandidat Niko Reith will den Jugendlichen ins Handy schauen

Vita

Niko Reith ist 51 Jahre alt (1969 in Lahr geboren) und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern (16 und 19 Jahre alt) in Donaueschingen. Er selbst sagt: „Familie ist mir sehr wichtig, sie hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert für mich.“ Beruflich ist er seit 25 Jahren als selbstständiger Versicherungsmakler tätig. Seine „zweite Leidenschaft“ neben seiner Familie ist für Reith die Politik. „Ich beteilige mich, damit ich Dinge mitentscheiden kann.“ Seit 2006 engagiert er sich in der FDP. Er ist Vorsitzender der FDP Donaueschingen und sitzt für die Liberalen im Gemeinderat in Donaueschingen, wo er auch als Stellvertreter des Bürgermeisters tätig ist. Darüber hinaus engagiert er sich als Stiftungsrat in der Bürgerstiftung Donaueschingen und ist Jugend- und Familienbeauftragter im Lions-Club Donaueschingen. (ajs)