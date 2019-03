Landratsamt-Prügler Said K. ist abgeschoben

Der unter anderem in Tuttlingen verurteilte und abgelehnte Asylbewerber Said K. ist Ende Januar aus der Haft nach Pakistan abgeschoben worden. Das bestätigte das Landesinnenministerium auf Nachfrage unserer Zeitung. Der 49-Jährige hatte im vergangenen Jahr mehrfach im Landratsamt Tuttlingen randaliert und Menschen mit einer Holzlatte attackiert. Möglich machte die Abschiebung die Arbeit eines Sonderstabs des Innenministeriums.

Sozialdezernent im Landkreis Tuttlingen Bernd Mager überwältigte Said K. (Foto: Sebastian Heilemann)

Es war ein Fall, der überregional für Aufmerksamkeit gesorgt hatte: Der Asylbewerber Said K. hatte im Mai im Landratsamt eine Scheibe eingeschlagen und bedrohte Passanten mit einer Holzlatte – bis er von Sozialdezernent Bernd Mager überwältigt wurde. Der CDU-Politiker wurde dabei im Gesicht verletzt.

Forderung nach Ehefrau

Deshalb verurteilte das Amtsgericht Tuttlingen den 49-Jährigen im November wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwanzig Monaten. Doch der Vorfall im Mai war bei Weitem nicht der einzige dieser Art. Mehrfach war der Mann auffällig geworden. Im Landratsamt zertrümmerte er etwa ein Kassenhäuschen und lauerte Mitarbeitern der Ausländerbehörde auf. Bei seinen Sachbearbeitern forderte er immer wieder, dass man ihm eine deutsche Frau zur Verfügung stellen solle. Diese Forderung wiederholte er auch vor dem Tuttlinger Amtsgericht: „Entweder ihr arrangiert mir eine Hochzeit oder schickt mich zurück nach Pakistan.“ Zuletzt soll er in Haft in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim einen Mithäftling vergewaltigt haben.

Eigentlich war der Asylantrag des 49-Jährigen bereits abgelehnt worden, die Abschiebung allerdings nicht möglich. Denn: Ohne gültige Ausweispapiere konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass Said K. tatsächlich aus Pakistan stammt. Nun hat sich ein vor einem Jahr neu gegründeter Sonderstab „Gefährliche Ausländer“ mit dem Fall beschäftigt. „Der Sonderstab kümmert sich um die Gruppe von Ausländern, die immer wieder und zum Teil auch heftig Probleme bereitet: um Straftäter, insbesondere um Mehrfach- und Intensivstraftäter, um Ausländer, die die Sicherheit unseres Landes gefährden, sowie um solche ausreisepflichtigen Ausländer, die bewusst und nachhaltig gegen die Regeln eines geordneten Zusammenlebens verstoßen und sich hartnäckig, dauerhaft als nicht integrierbar erweisen Straftäter“, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sonderstab für Abschiebung

Die Aufgabe des Stabs: Abschiebehindernisse aus dem Weg räumen und damit den Abschiebeprozess beschleunigen. Dazu gebe es sogenannte Fallkonferenzen, die alle beteiligten Behörden an einen Tisch bringen. Dabei geht es um die Feststellung der Identität oder die Staatsangehörigkeit sowie die Beschaffung von Rückreisedokumenten. Es werden Gespräche mit unkooperativen Heimatländern zur Ausstellung von Rückreisedokumenten geführt. 55 Fälle hat der Sonderstab bereits bearbeitet – 42 Mal kam es zur Abschiebung.

„Wer Probleme macht, an den gehen wir besonders ran, um ihn außer Landes zu bringen – und wenn das nicht schnell gelingt, stehen wir ihm auf den Füßen, haben ihn genau im Blick, sanktionieren ihn mit allem, was der Instrumentenkasten des Rechtsstaates beinhaltet“, kommentierte Innenminister Thomas Strobl die Arbeit des Sonderstabs im Januar. Im Fall von Said K. habe man sich an das Bundesinnenministerium gewandt und über einen Vertrauensanwalt der Bundesregierung die Familie des Mannes in Pakistan ausfindig machen können. Das berichtete zunächts das Schwäbische Tagblatt unter Berufung auf Stabsstellenleiter Falk Fritzsch.