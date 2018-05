Landrat vs. Lehrerin: So weit laufen sie täglich

Für unsere Serie „Draußen unterwegs“ haben wir auch den Ausbildungsleiter der Kreissparkasse Alexander Jung, Lehrerin Susanne Späth, Friseurin Beverly Hagel und Landrat Stefan Bär mit einem Schrittzähler ausgestattet - hier ihre Ergebnisse.

Landrat Stefan Bär: 4000 Schritte

Landrat Stefan Bär fährt am Morgen von Fridingen mit seinem Auto ins Landratsamt nach Tuttlingen. Auf dem Programm stehen für ihn mehrere Besprechungen in den eigenen Räumlichkeiten an und damit keine auswärtigen Termine, die für ihn häufig üblich sind. Viele Stunden im Sitzen sind bei ihm programmiert. Deshalb nutzt der Landrat die Mittagspause nicht nur für eine Mahlzeit, sondern für einen kurzen Spaziergang, ehe die nächsten internen Sitzungen bis in die Abendstunden bei ihm anstehen.

Insgesamt kommt Stefan Bär auf zweieinhalb Kilometer und rund 4000 Schritte. Sein Schrittzähler registrierte zudem, dass er sechs Stockwerke an Höhenmeter im Landratsamt absolviert haben muss. Ein Indiz dafür, dass er beim Wechsel der Besprechungsräume nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppen bevorzugt.

AOK-Gesundheitsexperte Dirk Scherer: Er hat einen Beruf mit langen Arbeitstagen, oft voller Meetings. Darum sollte er bewusst auf ausreichende Bewegung achten. Dass er einen Spaziergang in seinen Tag integriert hat, ist vorbildlich. Das lässt sich um weitere gezielte Maßnahme vor oder nach der Arbeit ergänzen.

Bänker Alexander Jung: 10226 Schritte

Der Ausbildungsleiter der Tuttlinger Kreissparkasse Alexander Jung fährt nach seiner Morgenroutine mit dem Auto an seinen Arbeitsplatz, dem Sparkassen-Forum in Tuttlingen. Dort angekommen wartet jede Menge Schreibtischarbeit auf ihn – darunter Mails beantworten und Telefonate führen.

Neben der wöchentlichen Besprechung der Führungskräfte seiner Abteilung bereitet er für Sechstklässler ein Präsentationstraining vor. Von einer Klasse der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule erhält er am Nachmittag Besuch für ein gemeinsames Inklusionsprojekt. Die Schüler halten Jung auf Trab und bescheren ihm die nötige Abwechslung in seinem Arbeitsalltag und damit zusätzliche Schritte auf seinem Schritte-Konto. Am Abend geht er mit mehreren seiner Schützlinge zu einem Termin. Für Alexander Jung endet der Tag mit einer Sporteinheit im Fitnessstudio – am Ende stehen 10 226 Schritte auf dem Zähler.

Dirk Scherer: Es ist wichtig, dass er in seinem Berufsalltag auf ausreichend Bewegung achtet, vor allem wenn es mal ein langer Tag am Schreibtisch wird. Ein Besuch im Fitnessstudio ist natürlich sehr gut und zielführend.

Frisörin Beverly Hagel: 11900 Schritte

Mit einem Schrittzähler hat sich auch Beverly Hagel ausgestattet. Sie ist Inhaberin des Tuttlinger Naturfriseursalons „Echthaar“ und verbringt dort die meiste Zeit am Tag stehend an ihren Kunden. Häufig läuft sie in ihrem Salon zwischen Waschbecken, den verschiedenen Arbeitsplätzen, an denen sie die Kunden frisiert, dem Wartebereich und der Kasse hin und her.

Obendrauf kommt bei ihr zwei Mal der tägliche Gang mit ihrem Hund rund um den Honberg. Eine Stunde ist sie täglich mit ihm an der frischen Luft. Und auch sonst kommen weitere Meter, die für den Tagesablauf vom Aufstehen bis zum Schlafengehen üblich sind, dazu.

Ihr Schrittzähler registrierte zum Schluss ihres Arbeitstages 11 900 Schritte – und das ohne ihre intensive Trainingseinheit im Taekwondo.

Dirk Scherer: Sie macht in Sachen Bewegung alles, wie es sein soll. Der Spaziergang mit dem Hund ist vorbildlich. Aufgrund ihres Berufs als Friseurin kann es leicht zu einseitigen Belastungen kommen. Ein gezieltes Rumpf- oder Rückentraining ist hier zusätzlich zu empfehlen.

Lehrerin Susanne Späth: 8483 Schritte

Lehrerin Susanne Späth unterrichtet an der Ludwig-Uhland-Realschule. Früh am Morgen, bringt sie ihre beiden Kinder mit dem Auto in den Kindergarten und fährt anschließend weiter zur Schule.

Dort steht den ganzen Vormittag der Unterricht auf ihrem Stundenplan. Mehrmals läuft sie zwischen den Klassen- und Lehrerzimmern die Gänge hin und her und auch im Klassenzimmer kommen einige Schritte zwischen Tafel, Pult und den Schülern zusammen.

Nachmittags gilt es für sie, den Haushalt zu machen und Sohn Ben auf einen Kindergeburtstag zu begleiten. Der bunte Tag geht für die Kinder um 19.30 Uhr zu Ende, während Susanne Späth sich bis in den späten Abend mit dem Haushalt beschäftigt und weitere Schritte sammelt. Als sie den Zähler abends ablegt, kommt sie auf 8483 Schritte. Sie legt damit eine Strecke von 6,17 Kilometer an einem Tag zurück.

Dirk Scherer: Hier ist deutlich zu sehen, dass man mit Kindern und Haushalt auf ausreichend Schritte kommt – und das ohne zusätzliches Sportprogramm. Sie hat einen Beruf, bei dem das langanhaltende Sitzen wegfällt, was sehr positiv zu bewerten ist.