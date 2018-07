Landrat Stefan Bär verabschiedet Hartwig Hils

Landrat Stefan Bär hat am Donnerstagnachmittag die Sitzung des Tuttlinger Kreistags dazu genutzt, den Leiter der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen, Hartwig Hils, zu verabschieden. Dieser geht zum neuen Schuljahr an die Heimschule Kloster Wald, ein Mädcheninternat, im Landkreis Sigmaringen

„Alles hat seine Zeit. das kommt mir in diesem Zusammenhang nur schwer über die Lippen“, sagte Bär. Er sei geschockt gewesen, als er gehört habe, dass der Schulleiter gehen würde. Bär erinnerte daran, dass Hils seit insgesamt 28 Jahre an der Berufsschule des Landkreises arbeitet. Im Jahr 2001 wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt, zum 1. August 2010 zum Schulleiter. Er sei laut Bär immer ein Takt- und Impulsgeber gewesen, der eine ganze Schülergeneration betreut habe.

„Sie haben eine hohe Frustrationstoleranz entwickeln müssen“, sagte Bär angesichts von immer wieder aufkommenden Streitigkeiten etwa über Konzepte, Kämpfen mit der Bürokratie oder wegen der schwierigen Lehrerversorgung.: „Sie haben immer durchgehalten und neue Ideen gefordert“, betonte Bär.

Hils habe früh auf die Sozialpädagogik an der Berufsschule gesetzt und immer an das Wohl der Schüler gedacht. Seine Herzensangelegenheit sei es gewesen, das Augenmerk auf die schwächeren Schüler zu legen. Aufgrund der inneren Schulentwicklung gelte die Steinbeis-Schule „in der Region als Vorbild“. Hils sei ein Schulleiter, den man sich nur wünschen könne. Er sei ein Teamplayer, das sei sein Markenzeichen.

Das Handwerk stärken

Hils betonte, dass im schwache Schüler und Schüler mit einem Handicap am Herzen liegen würden. Die Bewerbung für die Heimschule Kloster Wald sei eine „pure Luxusentscheidung“ gewesen: „Es hat mich nichts weggetrieben“, sagte er auch aufgrund eines „innovativen Kollegiums“. An seiner neuen Schule wolle er die handwerkliche Ausrichtung stärken. Das Gleiche gelte für die Existenzgründung.

„Beide Schulen haben viele Gemeinsamkeiten“, sagte Hils. Bis zu seiner Pensionierung in acht Jahren wolle er in Kloster Wald tätig sein. Mit Blick auf die Stärkung des Handwerks, werde man ihn weiterhin in den Betrieben im Landkreis Tuttlingen sehen: „Der Landkreis braucht Fachkräfte, das ist in Wald bisher vernachlässigt worden“, sagte er.