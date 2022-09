Landrat Bär überreicht Preise für die Beteiligung am Markenbildungsprozess

Im Zuge der ersten Bürgerbeteiligungsrunde des Markenbildungsprozesses hatte das Landratsamt Tuttlingen ein Gewinnspiel ausgelobt. Von den rund 1400 Personen, die sich an der Umfrage im Frühjahr beteiligt hatten, haben insgesamt 1035 am Gewinnspiel teilgenommen. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden davon nun zehn Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. In feierlichem Rahmen überreichte Landrat Stefan Bär (rechts) die Preise an die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Den ersten Preis, einen E-Bike-Gutschein im Wert von 250 Euro, hat Hans-Jürgen Schiele aus Tuttlingen-Möhringen gewonnen. Über den zweiten Preis, einen Gutschein für eine Führung und ein Essen in der Hirschbrauerei in Wurmlingen im Wert von 150 Euro, freut sich Daniel Meßner aus Rietheim-Weilheim. Susanne Brauer aus Fridingen a. d. Donau erhielt den dritten Preis, einen Gutschein für die Tuttlinger Hallen im Wert von 100 Euro. Über den vierten bis zehnten Preis, jeweils eine Jahreskarte für das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck für die Museumssaison 2023, freuen sich sieben weitere Bürgerinnen und Bürger. Foto: Landratsamt Tuttlingen