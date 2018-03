Landrat Bär: Kostenloser ÖPNV nicht umsetzbar

Auch Tuttlingens Landrat Stefan Bär haben wir um ein Statement in Sachen möglichen Gratis-ÖPNV gebeten: „Der Vorstoß der Bundesregierung hat mich doch sehr überrascht. Ein kostenloses ÖPNV-Angebot deutschlandweit halte ich für nicht umsetzbar“, sagt Bär.

Und weiter: „Allein im Landkreis Tuttlingen beträgt der jährliche Zuschuss für unsere ÖPNV-Angebote rund 2,5 Millionen Euro. Da stellt sich die Frage, wer einen komplett kostenlosen ÖPNV im gesamten Bundesgebiet bezahlen sollte. Zudem bin ich der Meinung, dass das Thema zunächst zu Ende gedacht werden müsste. Ein Umstieg eines großen Teils der Bevölkerung auf den ÖPNV würde die heutigen Kapazitäten sprengen und wäre daher nur schrittweise umsetzbar. Darüber hinaus kann man einem kostenlosen Angebot entgegenhalten, dass die Wertschätzung dieses Angebots in Gefahr geraten könnte. Zugespitzt formuliert: ‚Was nichts kostet, ist auch nichts wert‘. Dennoch bin ich der Meinung, dass der ÖPNV in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Kreative und auch mutige Ideen sind notwendig, um die Menschen zum Umstieg zu bewegen. Es gibt bereits einige interessante Konzepte aus anderen Regionen in Europa, auf die man einen Blick werfen sollte – etwa hat die Region Südtirol ein degressives Tarifmodell.“