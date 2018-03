Landkreis will Einsatz fair gehandelter Produkte fördern

Einige Cafés und Gaststätten im Landkreis bieten ihren Gästen bereits eine kleine Auswahl an fairen Produkten an. Der Landkreis Tuttlingen möchte noch weitere engagierte Gastronomen gewinnen, die den Fairen Handel in dieser Form unterstützen.

Denn so gut wie jedes Produkt gibt es auch in fair – angefangen bei Kaffee, Tee, Eis und Schokolade über Rosen oder Früchte bis hin zu Handtüchern und T-Shirts. Für den Verbraucher ist es also relativ einfach, faire Produkte zu kaufen. Schwieriger wird es da schon, wenn man unterwegs einen fairen Kaffee trinken möchte. Das möchte der Fairtrade-zertifizierte Landkreis Tuttlingen ändern.

In Deutschland werden jährlich 162 Liter Kaffee pro Kopf getrunken, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Doch obwohl der Absatz von fair gehandeltem Kaffee wächst, liege dessen Anteil am gesamten Markt nur bei 4,4 Prozent (Quelle: Forum Fairer Handel). Faire Eiscreme habe einen Marktanteil von 7 Prozent, faire Schokolade von 4 Prozent. Ziel des Fairtrade-Landkreises ist es, einen Beitrag zu „ein bisschen mehr in fair“ zu leisten. Die Gastronomie ist dabei ein wichtiger Partner.

Es gibt eine breite Palette an fair gehandelten Produkten, die speziell auf die Bedürfnisse des Außer-Haus-Marktes zugeschnitten sind, wie beispielsweise Portionsartikel für Zucker oder kleine Schokotäfelchen zum Kaffee. Allerdings weist der Landkreis darauf hin, dass der Begriff „fair“ nicht geschützt ist. Umso wichtiger sei es, sich an den anerkannten fairen Siegeln wie GEPA, dwp, El Puente, BanaFair, fair for life, Ecocert, Globo oder Fairtrade zu orientieren.

Viele fair gehandelte Produkte werden im globalen Süden produziert, aber auch für heimische Produkte gibt es anerkannte faire Siegel, wie „Naturland Fair“ für Milch – damit kann auch ein Milchkaffee komplett fair zubereitet werden.