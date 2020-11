Landkreis Tuttlingen meldet 71 neue Coronafälle

Der Landkreis Tuttlingen hat am Montag 71 neue bestätigte Corona-Fälle registriert. Wie das Landratsamt Tuttlingen mitteilt, verteilen sich die Fälle wie folgt: 31 x Tuttlingen, 5 x Geisingen, 4 x Wehingen, 2 x Frittlingen, 1 x Deilingen, 5 x Neuhausen ob Eck, 4 x Dürbheim, 4 x Spaichingen, 3 x Trossingen, 2 x Aldingen. 1 x Talheim, 2 x Wurmlingen, 1 x Böttingen, 3 x Immendingen, 2 x Mühlheim an der Donau, 1 x Gunningen. Der Sieben-Tage-Index liegt am Dienstag damit bei 241,7.

Es ergebe sich nach wie vor ein diffuses Bild von vielen Einzelfällen, teilt Julia Hager, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Im Klinikum würden derzeit 18 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon befinden sich zwei auf der Intensivstation und werden beatmet.

Die Pflegeheime im Landkreis Tuttlingen haben derzeit 71 infizierte Bewohner, 27 Mitarbeiter haben sich außerdem mit Corona infiziert. In Quarantäne befinden sich Stand heute 18 Mitarbeiter. Die neuen Fälle in den Pflegeheimen sind in der heutigen Statistik noch nicht enthalten.