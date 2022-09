Landkreis Tuttlingen feiert groß sein Jubiläum

Die Kreisreform, die zum 1. Januar 1973 in Kraft trat, schuf einen neuen, um Gemeinden der Landkreise Donaueschingen, Stockach und Sigmaringen erweiterten Landkreis Tuttlingen. Alte und neue Kreisteile, ehemals württembergische, badische und preußisch-hohenzollerische Gemeinden wuchsen zusammen. Das feiert der Landkreis Tuttlingen mit verschiedenen Veranstaltungen. Hier ist ein Überblick.

Es läuft bereits die Kunstausstellung „50 Jahre – 50 KünstlerInnen und ihre Werke“, die bis 25. November im Landratsamt zu sehen ist. Führungen sind geplant an den Donnerstagen, 13. Oktober und 10. November, jeweils ab 16.30 Uhr.

Verschiedene Exkursionen führen Teilnehmer an die Kreisgrenzen. So führt eine Tour am Freitag, 7. Oktober, von der Appenmahd bei Liptingen zum Schindelwald. Treffpunkt: 13.15 Uhr Landratsamt, Werderstraße; 13.30 Uhr Parkplatz an der Kreisstraße K5932 zwischen Liptingen und Rorgenwies. Am 28. April ist der Abschnitt im Süden des Landkreises bei Leipferdingen geplant. Am 2. Juni folgt eine Tour von Aixheim nach Trossingen. Von Deilingen zum Oberhohenberg soll es am 25. August gehen. Anmeldung jeweils unter 07461 / 926-3101

Bei einer Archivführung sind am Donnerstag, 17. November, Dokumente zur Kreisreform zu sehen. Treffpunkt: 17 Uhr im Foyer des Landratsamtes, Anmeldung unter 07461 / 926-3101. Am 1. Dezember sind bei einer weiteren Archivführung Dokumente zur Gemeindereform zu sehen. Treffpunkt: 17 Uhr im Foyer des Landratsamtes, Anmeldung unter 07461 / 926-3101.

Mit geladenen Gästen feiert der Landkreis den 50. Geburtstag bei einem Festakt am 3. März mit einer Festrede des langjährigen Bundespolitikers Volker Kauder.

„Auf Spritztour mit dem Landrat“ lautet der Titel einer Radtour, die am 17. Juni im Programm steht. Die Donaubikeland-Tour startet in Möhringen bei der Angerhalle und führt über Wurmlingen, Seitingen-Oberflacht, Talheim und Eßlingen wieder zurück. Eine weitere Radtour führt am 23. September 2023 auf eine „Gemeinsame Zeitreise“, von Tuttlingen über Wehstetten nach Neuhausen ob Eck ins Freilichtmuseum.

Bei einem Tag der offenen Tür präsentieren sich am 1. Juli die Ämter der Kreisverwaltung und Einrichtungen des Landkreises in und um die Gebäude des Landratsamtes, Bahnhofstraße 100.

Im kommenden Herbst ist dann eine zweite Ausstellung geplant: „50 Jahre – 50 Ereignisse“ greift vom 28. September bis 17. November 2023 einschneidende Ereignisse im Landkreis auf. Es handelt sich um Ereignisse aus den Bereichen Kreispolitik, Kreisgeschehen, Kultur, Sport und Geschichte, von der Kreis- und Gemeindereform über die Eröffnung des Freilichtmuseums und Katastrophen wie Hochwasser und Hagelsturm bis zur Eröffnung des Ringzugs und zur ersten Deutschen Ringermeisterschaft des ASV Nendingen.