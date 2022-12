Landkreis Tuttlingen darf für zwei weitere Jahre den Titel Fairtrade tragen

Der Kreis Tuttlingen erhält erneut die Rezertifizierung als Fairtrade-Landkreis, da er weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne erfüllt. 2016 wurde diese Auszeichnung erstmals durch den Verein „TransFair“ verliehen. Seit dieser Zeit baut der Landkreis Tuttlingen sein Engagement kontinuierlich weiter aus, teilt das Landratsamt mit.

Landrat Stefan Bär zeigt sich sehr zufrieden mit der erneuten Auszeichnung als Fairtrade-Landkreis: „Bei uns im Landkreis Tuttlingen ist der faire Handel von großer Bedeutung. Auch in den kommenden Jahren behalten wir das Ziel fest vor Augen und werden den Fairtrade-Gedanken weiter fortführen und ausbauen.“

Verschiedene Aspekte fließen laut Mitteilung mit ein, um die Kriterien eines Fairtrade-Landkreises zu erfüllen: Die Unterstützung des fairen Handels wurde schon vor einiger Zeit in Form eines Kreistagsbeschlusses festgehalten. Eine Steuerungsgruppe koordiniert seitdem alle Aktivitäten rund um das Thema Fairtrade. Hierzu findet Bildungsarbeit statt, in diversen gastronomischen Betrieben und Geschäften werden fair gehandelte Produkte angeboten.

Das Engagement im Landkreis Tuttlingen zeigt sich auf vielfältige Art und Weise: Es findet eine Rosenaktion in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchengemeinden statt, der Landkreis Tuttlingen beteiligt sich am Fairen Markt im Rahmen der Fairen Woche der Stadt Tuttlingen, bei der Themen wie fairer Handel, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im Fokus stehen, sowie an Erntedank in Zusammenarbeit mit dem Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck.

Zudem war der Fairtrade-Landkreis Tuttlingen dieses Jahr beim Markt der Möglichkeiten der Nachhaltigkeitsregion 5G vertreten.