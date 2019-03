Landkreis setzt weiterhin auf den Klimaschutz

Der Landkreis Tuttlingen will sich auch künftig für die Förderung von Energieeffizienz und Klimaschutz in der Region einsetzen. Daher stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik am Mittwoch einstimmig dafür, dass der Kreis beantragt, die Bundesförderung für die Stelle von Klimaschutzmanagerin Adrienne Metzl um zwei weitere Jahre zu verlängern.

Seit 2016 gibt es im Kreis die Stelle der Klimaschutzmanagerin, die im Zuge der Bundesförderung für drei Jahre mit 65 Prozent bezuschusst wird. Am 30. September 2019 läuft diese Förderung aus. Sie soll aber, wenn möglich, verlängert werden, so das Votum des Ausschusses. Adrienne Metzl wird dann allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen, da sie laut Landrat Stefan Bär weitere Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt wahrnehmen möchte.

Die Aufgaben der Klimaschutzmanagerin bestehen in der Koordinierung und Kontrolle von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, der Finanzierungssondierung, dem Aufbau von Netzwerken und der Öffentlichkeitsarbeit.

Auch die Teilnahme am European Energy Award fällt in den Aufgabenbereich der Klimaschutzmanagerin. Dieser soll es Kommunen und Landkreisen ermöglichen, die Qualität ihrer Leistungen in den kommunalen energierelevanten Handlungsfeldern systematisch zu erfassen, zu überprüfen und zu bewerten. Jedes Jahr steht dafür eine Prüfung, ein sogenanntes Audit an. Bei der Überprüfung im September 2018 kam der Landkreis Tuttlingen laut Metzl auf ein Ergebnis von 72,6 Prozent. Zum Vergleich: Beim ersten Audit 2011 waren es 38,6 Prozent. Ab 75 Prozent würde der Kreis eine Goldauszeichnung bekommen.

Um irgendwann dorthin zu kommen, hat der Kreis weitere Energieprojekte in der Pipeline. So werde laut Metzl derzeit geprüft, ob im Kreis eine Car-Sharing-Station mit einem E-Auto eingerichtet werden könnte. Um auch die junge Generation für das Thema zu sensibilisieren, wird das Theaterstück „Auf der Erde geht’s heiß her“ im März seine Premiere feiern. Dieses zeigt der Theaterbahnhof Mühlheim in den Kindergärten und Grundschulen.