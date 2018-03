Landkreis setzt auch in diesem Jahr auf die Kultur

Das Jahresprogramm „Kreis-Kunst-Kultur 2018“ des Landkreises Tuttlingen mit Ausstellungen, Exkursionen und Führungen ist erschienen. „Wir freuen uns auch in diesem Jahr zahlreiche Gäste zu unseren Veranstaltungen und Ausstellungen zum Schwerpunktthema ,Heimat’ begrüßen zu dürfen“, lädt Landrat Stefan Bär ein. Das Kreisarchiv und Kulturamt habe ein anspruchsvolles Jahresprogramm vorbereitet.

Die Ausstellung „Albbilder“ führt von Juli bis September mit Gemäl-den und Grafiken aus dem 19. und 20. Jahrhundert in die landschaftliche Vielfalt der Region. Im Herbst zeigen drei Generationen zeitgenössischer Künstler aus dem Landkreis Tuttlingen ihre Werke zum Thema „Heimat“. Führungen und Künstlergespräche begleiten das Projekt.

Zur Ausstellung „Kreis – Kunst – unterwegs“ sind die Besucher ab Sonntag, 4. März, bis einschließlich Sonntag, 22. April, in die Galerie Tabak in Renquishausen eingeladen. Zu sehen ist eine facettenreiche Mi-schung aus Neuerwerbungen für die Kunstsammlung des Landkreises. Auf zwei Ausstellungsrundgängen können die Besucher diese Werke noch näher kennenlernen.

Kunstwanderung in Buchheim

In der Reihe „Kunst im Landkreis entdecken“ unternimmt das Kreisarchiv und Kulturamt am 23. Juni gemeinsam mit der Städtischen Galerie einen „Tuttlinger Kunstspaziergang“. Auf einer Kunstwanderung im September bei Buchheim und zur Galerie Wohlhüter in Thalheim wird „Land Art“ vorgestellt.

In der Reihe „Kultur und Geschichte im Landkreis entdecken“ führt Ende Juli die historische Pilgerwanderung von Mahlstetten über Aggenhausen zum Bernhardstein. Schon am 18. Mai steht eine Wanderung auf sagenhaften Wegen im Donautal, begleitet von mystischen Erzählungen und historischen Ereignissen, auf dem Programm. Am 9. August folgt eine literarisch-kriminalistische Wanderung auf den Spuren mörderischer Kriminalgeschichten auf der ehemaligen Schweizer Straße zum Witthoh. Am regionalen Tag der Höhlen werden das Sperbersloch, die Jägerhaushöhle und die Bronner Höhle erkundet. In der Reihe „Der Kreis und seine Orte“ lädt das Kreisarchiv- und Kulturamt außerdem zu einem Besuch von Reichenbach am Heuberg und Rietheim-Weilheim ein. Ge-schichte, Sehenswürdiges, einheimische Persönlichkeiten sowie Wirtschaft und Gegenwart der Kreisgemeinden stehen dabei im Mittelpunkt.