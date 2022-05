LandFrauen-Frühstück des Kreislandfrauenverbands

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder Gemeinschaft erleben, endlich wieder Zeit, um ein leckeres regionales Frühstück zu genießen, dabei zu plaudern und anschließend einen interessanten Vortrag zu hören.

Das war die fröhliche Grundstimmung beim LandFrauen-Frühstück des LandFrauen Kreisverbands Tuttlingen in der Gemeindehalle in Rietheim. Rund 50 Frauen genossen nach einer zweijährigen Pause diese gute Gemeinschaft, das feine Frühstück und den interessanten Vortrag von Maria-Lena Weiss MdB über ihren persönlichen Start in Berlin.

Bettina Schaz, stellvertretende Kreisvorsitzende, begrüßte alle sehr herzlich und bedankte sich bei Maria-Lena Weiss mit einem Geschenkkorb und Blumen. Deren klare Botschaft an die Landfrauen lautete: „Engagieren Sie sich als Frauen in politischen und gesellschaftlichen Ämtern und fordern Sie deutlich Ihre Positionen ein. Stehen Sie ein für Frauen im ländlichen Raum und für die Landwirtschaft - Sie sind die weibliche Seite der Landwirtschaft“.