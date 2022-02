LandFrauen bei Meihack Messebau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele interessierte Tuttlinger LandFrauen fanden sich im Take-Off Gewerbepark in Neuhausen o.E. ein, um das Unternehmen Meihack Messebau GmbH zu besichtigen. Nach einem Bericht über den Werdegang seines Unternehmens gab Inhaber Michael Meihack beim Rundgang durch die Gebäude einen Einblick über die Vielfalt des Unternehmens. Beeindruckt von den unzähligen Möglichkeiten in der Werbetechnik, wurden auch die große Produktionshalle für Messestände und die Lagerhalle besichtigt. In der abschließenden Gesprächsrunde war zu spüren, wie beeindruckt die Teilnehmerinnen vom Unternehmen und der Führung waren.