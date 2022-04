Landesvorsitzende Monika Stein zu Gast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Kreisversammlung der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) berichtete die neue Landesvorsitzende Monika Stein von den wichtigsten Forderungen der GEW: solide Bildungsfinanzierung, gute Unterrichtsversorgung, Bildungsgerechtigkeit, Senkung der Arbeitsbelastung und gleichwertige Bezahlung für gleichwertige Arbeit. Jedoch seien wirkliche Verbesserungen nicht in Sicht. „Wir müssen zur Zeit Verschlechterungen verhindern“, bedauert Monika Stein. In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde beklagten die anwesenden Lehrkräfte die mangelhafte Lehrerversorgung, die nicht funktionierende Inklusion und die nicht akzeptable Situation der Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Monika Stein zeigte sich kämpferisch: „Wir müssen und werden was dagegen tun.“

Bei den Regularien gab es zu den vom Kreisvorsitzenden Günther Thum-Störk vorgetragenen Berichten keinerlei Einwände. Der Kreisrechner Thiemo Schöllhorn berichtete von einem sehr soliden Kassenstand mit pandemiebedingt geringeren Ausgaben. Neu im Kreisvorstand sind Erwin Ulmer als Nachfolger von Lilo Schmidt für die Mitglieder im Ruhestand und Marie-Terese Reck für die junge GEW. Für treue Verbundenheit, Engagement und Unterstützung der GEW wurden Hellmut Dinkelaker (ehemals Lehrer am IKG) für 40 Jahre, Willi Zöller (früherer Schulleiter der Grundschule Liptingen) für 50 Jahre, sowie die beiden ehemaligen GEW-Kreisvorsitzenden Lilo Schmidt (früher Albert-Schweitzer-Schule Tuttlingen) für 52 Jahre und Herbert Ottendörfer (früher Löhrschule Trossingen) für 57 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt und geehrt.

Zur Überraschung einiger stellte der Kreisvorsitzende Günther Thum-Störk sein Amt zur Verfügung, da er auf Landesebene den Vorsitz der Personengruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übernehmen wird. Mit Marie-Terese Reck und Murat Schnurr erklärten sich zwei junge Kreisvorstandsmitglieder bereit, den Vorsitz im Team zu übernehmen. Marie-Terese Reck wird nach ihrem Referendariat an der Grundschule am Holderstöckle dort eine feste Stelle antreten. Murat Schnurr ist Lehrer an der Schillerschule in Tuttlingen. Beide haben schon in verschiedenen Funktionen in der GEW bildungspolitische und Gremien-Erfahrung gesammelt und wollen junge Ideen und innovative Akzente setzen Die Versammlung wählte beide einstimmig.