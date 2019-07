Landesregierung feiert Digital-Festival in Tuttlingen

Tierische Aufregung in Schura: Nilgänse belagern dort zeitweise das Storchennest und vertreiben die Störche. Die Gänse gelten als gebietsfremde Art und breiten sich immer weiter aus. Weil sie ihr Revier vehement verteidigen und sich besonders gerne in Parkanlagen und Freibädern niederlassen, gelten sie in Teilen Deutschlands bereits als Plage.

„Die Nilgänse haben bereits mehrfach die Störche aus ihrem Nest oben auf dem Kirchturm vertrieben“, berichtet SZ-Fotograf Ralf Pfründer.