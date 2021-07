Landesligist VfL Mühlheim überzeugt bei Testspielsieg

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim hat am Sonntag auf dem Ettenberg ein Vorbereitungsspiel auf das erste Verbandspokalspiel am Samstag, 24. Juli, verdient 4:2 (2:0)-Sieg gegen den südbadischen Bezirksligisten SC Konstanz-Wollmatingen gewonnen. VfL-Trainer Daniel Wieser standen auf dem Ettenberg 20 Spieler zur Verfügung, die in den 90 Minuten gute Leistungen ablieferten.

Zwar führten die Gastgeber nach 45 Minuten mit 2:0 – Marc Bippus hatte den Sieg mit einem verwancdelten Fouelelfmeter eingeleitet – aber nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste vom See vorübergehend besser ins Spiel und glichen innerhalb von acht Minuten zum 2:2 aus. Mit neuen Kräften durch Auswechslungen fanden die Platzherren den Faden der ersten Halbzeit wieder und kamen in der Schlussphase zu einem, auch in dieser Höhe, verdienten 4:2-Heimsieg. Vor allem auch die ehemaligen Jugendspieler, die vom JFV Oberes Donautal zum VfL gestoßen sind, fügten sich gut ins Spiel ein und überzeugten mit Zug auf das Gästetor.

Die VfL-Fans dürfen sich auf ein spannendes Verbandspokalspiel am kommenden Samstag, 24. Juli, um 15.30 Uhr auf dem Ettenberg freuen. Mit dem Verbandsligisten VfL Sindelfingen kommt ein „alter Bekannter“ aus Landesliga-Zeiten auf den Ettenberg. Man darf gespannt sein, welche Truppe dem VfL-Trainer Wieser dazu zur Verfügung stehen wird.

Torfolge: 1:0 (32. Minute/Foulelfmeter) Marc Bippus, 2:0 (33.) Andreas Leibinger, 2:1 (52.) Konstantin Hahn, 2:2 (60.) Micha Müller, 3:2 (78.), 4:2 (86.) beide Bastian Bauer. - Schiedsrichter: Christian Sauter (Mahlstetten). - Zuschauer: etwa 120.