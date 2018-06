Landesliga-Team des TTC verliert 4:9

Die zweite Mannschaft des TTC Tuttlingen hat in der Tischtennis-Landesliga bei der SpVgg Weil der Stadt 4:9 verloren. Die Gastgeber hatten klare Vorteile am vorderen Paarkreuz, die die Gäste auf den hinteren Positionen nicht wettmachen konnten.

Dabei schrammten die Tuttlinger knapp an einer Führung nach den Doppeln vorbei, denn Mathias Streiter/Kai Ottmar unterlagen Armin Bozenhardt/Tobias Vosseler in fünf Sätzen. Zuvor hatten Timo Bausert und Sebastian Rössler ihr Doppel gegen Martin Haug/Stefan Kukulenz in fünf Durchgängen gewonnen. Ralf Kohler/Markus Regele unterlagen dem Spitzendoppel der Gastgeber Levente Szarka/Sven Wirth.

Diese beiden Spieler der Gastgeber waren es, die mit ihren vier Siegen in den Einzeln entscheidenden Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten. Dabei hatte Bausert die Nummer zwei, Sven Wirth, am Rande einer Niederlage, doch sein 10:12 im fünften Satz war schon die zweite knappe Niederlage an diesem Abend. Nach der erwarteten Niederlage von Rössler gegen Szarka gelangen den Tuttlingern drei Siege in Folge: Zunächst setzte sich Streiter gegen Haug durch, dann Kohler gegen Kukulenz.

Als Regele das 4:4 für seine Mannschaft holte, schien auf einmal wieder alles offen zu sein. Doch fünf Niederlagen in Folge bescherten die doch deutliche Niederlage: Zunächst verlor Ottmar in vier Sätzen gegen Vosseler. Anschließend mussten Bausert und Rössler trotz guter Leistungen erneut die Überlegenheit ihrer Gegner am vorderen Paarkreuz anerkennen. Das mittlere TTC-Paarkreuz mit Kohler und Streiter konnte die starken Leistungen des ersten Durchgangs nicht wiederholen, so dass die 4:9-Niederlage feststand. (mas)