Landesliga: Deutlicher Sieg für HSG-Männer

In der Württembergliga Nord der Männer hat die HSG Fridingen/Mühlheim ihr Auswärtsspiel gegen den SKV Oberstenfeld mit 32:19 verloren. Die Damen des HSG Fridingen/Mühlheim spielen erst am Mittwoch. In der Landesliga fuhren die Männer der HSG Rietheim-Weilheim mit einem deutlichen 28:20 über den TV Großengstingen weitere zwei Punkte im Landesliga-Abstiegskampf ein. Ligakonkurrent TV Aixheim unterlag vor dem Derby gegen die HSG nächste Woche mit 26:33 in Herrenberg. In der Landesliga der Frauen untermauerte die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen mit einem Auswärtssieg in Schömberg (22:20) Platz vier.

Württembergliga Männer

SKV Oberstenfeld - HSG Fridingen/Mühlheim 32:19 (16:9). - Nach dem Sieg in der vergangenen Woche musste sich die HSG nun dem höher platzierten SKV Oberstenfeld geschlagen geben. Von Beginn setzte sich der Gegner kontinuierlich ab. Zwar gelang dem HSG stets etwas Ergebniskosmetik, doch der Anschluss gelang nicht. Pech war zudem, dass die HSG in der ersten Halbzeit gleich vier Siebenmeter vergab. Auch nach der Pause behielt der Gastgeber die Oberhand und setzte sich bis zur 49. Minute zum 25:14 ab. Fünf Treffer des Gegners in den letzten vier Minuten besiegelten die Niederlage.

Tore: Niklas Zepf (1), Florian Fritz (2/1), Joscha Slongo, Matthias Hipp (beide 1), Louis Schick (7/1), Fabian Hipp (4), Lasse Fuchs (2/2), Björn Efinger (1).

Landesliga Frauen

TG Schömberg - HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 20:22 (10:9). Das Schlusslicht führte nach der ersten Halbzeit knapp mit 10:9. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen startete zwar gut und führte früh mit 5:1-Toren (9. Minute). Dann ließ die HSG aber nach und gab das Spiel zeitweise aus der Hand. „Ich habe nie gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren. Trotzdem habe ich der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass die Einstellung stimmen muss. Es war bis dahin zu locker“, sagt HSG-Trainerin Zeljana Pfeffer. Nach der Pause führte der Gegner dennoch mit 14:11 (38.). Bis zur Schlussphase drehte die HSG jedoch das Spiel und setzte sich leicht ab (19:17). Die TG gab sich nicht auf und kam auf 19:20 und 20:21 heran. Lea-Marie Hauser traf in der Schlussminute zum 22:20 und damit zum Endstand. Nach der Disqualifikation für Magdalena Krämer (34., drei Zwei-Minuten-Strafen) mussten die Gäste fast eine Hälfte ohne sie spielen.

Tore: Matea Nosic (6), Katharina Beiswenger (6/2), Magdalena Krämer (4), Cara Riester (3), Nina Esslinger (2), Lea-Marie Hauser (1).

Landesliga Männer

H2Ku Herrenberg II - TV Aixheim 33:26 (12:13). Der TVA traf in den Anfangsminuten öfter, doch Herrenberg arbeitete sich heran und glich nach 18 Minuten erstmals aus (8:8). Bis zur Pause blieb das Spiel ausgeglichen. Philip Klingeisen traf zur TVA-Pausenführung (13:12). „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir es nicht geschafft haben, drei oder vier Tore wegzukommen. Man hat gemerkt, dass es bei Herrenberg noch um etwas geht und bei uns nicht“, sagt Holger Hafner, Trainer des TV Aixheim, dessen Team in einer 4:2-Abwehr agierte. Auch nach dem Seitenwechsel hatte die Führung bestand (19:18, 40. Minute). Anschließend setzte sich der Vorletzte der Landesliga ab. Nach dem 27:23 aus Herrenberger Sicht nahm der TVA eine Auszeit. „Wir haben dann in einer 3:3-Abwehr gespielt. Nach blöden Fehlern vor dem gegnerischen Tor bekam Herrenberg Aufschwung und machte die Tore. Sie haben an sich geglaubt“, sagt Hafner. In den Schlussminuten konnte sich der Gastgeber auf sieben Treffer absetzen. Kommende Woche empfängt man die HSG Rietheim-Weilheim zum Derby in Aldingen.

Tore: Philip Klingeisen (6), Pascal Efinger, Michael Klaritsch, Fabian Gruler (jeweils 4), Nikolas Klingeisen (3), Heiko Honer (2), Andreas Faitsch (2/1), Kevin Stutz (1).

HSG Rietheim-Weilheim - TV Großengstingen 28:20 (15:8). Durch einen 4:0-Lauf war der Einstieg in das wichtige Heimspiel für die HSG Rietheim-Weilheim gelungen. Die Gäste trafen in den ersten zehn Minuten nur einmal. Danach fand auch der TVG ins Spiel und verkürzte auf vier Treffer (8:12, 27. Minute). Bis zur Halbzeit erspielte sich die Mannschaft von Martin Bauer dann aber wieder ein Polster, welches die Gäste nicht mehr aufholen konnten. Nach dem 15:8-Pausenstand konnte der Abstand gehalten werden. Mehrfach trennten die Teams sieben Tore, ehe Großengstingen nachließ und der Gastgeber auf 26:16 davonzog. Zu bemängeln war laut Gunter Haffa, sportlicher Leiter der Mannschaft, nur die Chancenverwertung. „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und gewinnen müssen.“ Da auch die Konkurrenz punktete, bleibt der Abstiegskampf auch in den letzten Saisonspielen offen. „Mit 19 Punkten hat man den Klassenerhalt in dieser Konstellation noch nicht sicher. Jetzt müssen wir nach Aixheim“, sagt Haffa mit Ausblick auf das kommende Derby.

Tore: Thomas Aicher (6/3), Tobias Haffa (5), Robin Hermle, Luca Martin, Florian Wenzler, Pascal Bensch (jeweils 3), Noah Faude, Thorsten Haag (beide 2), Johannes Schubert (1).