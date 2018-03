Landesgelder für Immendingen und Buchheim

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf hat am Mittwoch die Projekte bekannt gegeben, die in diesem Jahr durch das Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) des Landes gefördert werden. Über eine Förderung darf sich ein Gemeinschaftsprojekt an der Jungen Donau von Donaueschingen, Immendingen und Buchheim ebenso freuen wie die Stadt Blumberg über die Förderung von Baumaßnahmen an der Sauschwänzlebahn.

Das Projekt „Junge Donau erleben“, bei dem Aufenthalts- und Erlebnisbereiche an der Jungen Donau in Donaueschingen, Immendingen und Buchheim geschaffen werden, wird mit 72 000 Euro gefördert. Insgesamt sind für das Projekt Gesamtinvestitionen in Höhe von 144 000 Euro veranschlagt. Blumberg erhält für Sanierungsmaßnahmen an der Sauschwänzlebahn, für die Investitionen in Höhe von insgesamt 225 000 Euro veranschlagt sind, einen Zuschuss in Höhe von 112 500 Euro.

In Immendingen soll die Donauversinkung aufgewertet werden. Die Gemeinde Buchheim möchte am ehemaligen Kirchturm „Langer Hans“, der heute als Aussichtsturm genutzt wird, einen Aufenthaltsplatz sowie eine Liegebank zum Verweilen errichten. Zudem sollen Besucher des Donauradwegs mit blauen Landschaftspark-Stelen auf Buchheim aufmerksam gemacht werden.

„Ich freue mich, dass auch zwei Projekte aus meinem Wahlkreis mit ihrer Konzeption überzeugen konnten und den Zuschlag erhalten haben. An der Jungen Donau ist in den vergangenen Jahren schon viel passiert. Die dort geschaffenen Angebote werden von Gästen und Touristen sehr gut angenommen. Die Sauschwänzlebahn ist eine wichtige Touristenattraktion im Süden, die wir unbedingt erhalten müssen“, sagte Wolf.

Der Landschaftspark Junge Donau ist eine Interessengemeinschaft von zwölf Donaukommunen von Donaueschingen bis Sigmaringen. Sie hat in den vergangenen Jahren im Rahmen des Projekts „Junge Donau erleben“ mithilfe von Tourismusinfrastrukturfördermitteln bereits verschiedene Projekte umgesetzt. Ziel des Gesamtvorhabens ist es, die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der Donau zu verbessern und dadurch touristisch aufzuwerten.