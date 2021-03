Landesehrennadel für Hans-Uwe Hilzinger

Hans-Uwe Hilzinger, langjähriger Vorsitzender des Städtischen Blasorchesters, ist mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Michael Beck übergab Nadel und Urkunde am Donnerstag im Rathaus – aufgrund der Pandemie nur im allerkleinsten Kreis.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätte Hans-Uwe Hilzinger die Ehrung bereits Anfang des Jahres erhalten sollen. Aufgrund der Pandemie wurde sie zunächst verschoben – und nun im allerkleinsten Rahmen vollzogen – ganz ohne Gäste, Musik und Stehempfang. „Sobald alles vorbei ist, trinken wir ein Glas Wein zusammen“, kündigte Beck an.

Geehrt wurde Hilzinger für sein über Jahrzehnte andauerndes musikalisches Engagement. Dies fing bereits während seiner Jugend in Bergfelden bei Sulz an. Dem dortigen Musikverein hält Hilzinger gehört er bis heute an. Die Tuttlinger Musikszene und ganze Generationen von Musiker*innen freilich hat er beim SBO mitgeprägt: Seit 2004 gehört er dem städtischen Blasorchester an, von 2008 bis 2020 war er Vorsitzender des Vereins. Doch auch, wenn er nun nicht mehr in der ersten Reihe steht, ist er weiterhin dem SBO verbunden: „Sowohl als Ratgeber als auch als aktiver Musiker halten Sie dem Orchester die Treue“, so Beck. Entsprechend lang ist die Liste der Ehrungen, die Hilzinger im Laufe eines langen Musikerlebens bereits erhalten hat: Sowohl der Blasmusikverband Baden-Württemberg als auch der Blasmusik-Kreisverband Rottweil-Tuttlingen zeichneten Hilzinger während der letzten 40 Jahre mit insgesamt 15 Ehrennadeln und Medaillen aus.

„Sie tragen dazu bei, dass das SBO eine verlässliche Truppe ist“, so OB Beck. Deutlich werde dies auch bei den regelmäßigen Auftritten über Pfingsten in Draguignan. Bei Fahrten wie diesen fungierte Hilzinger auch schon als versierter Navigator – vor allem, als er feststellen musste, dass der Busfahrer noch nach Landkarten fahren wollte.

Auf Unternehmungen wie diese muss derzeit nicht nur das SBO verzichten. Hans-Uwe Hilzinger hofft, dass zumindest während der Sommermonate wieder ein gemeinsames Musizieren im Freien möglich wird. „Der Zusammenhalt fehlt zusehends – und es wird immer schwerer, die Musiker bei der Stange zu halten.“