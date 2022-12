Weder Beweis noch Schaden: Brötchenlieferant steht trotzdem vor Gericht

Ist der vermeintliche Täter wirklich der Täter oder eigentlich das Opfer? Ein 19-Jähriger aus Tuttlingen muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er mit dem Auto eine Gartenlampe beschädigt haben und dann weggefahren sein soll. Nur: Das hat niemand gesehen. Das Verfahren hat noch einen Beigeschmack. Mehr als einen Verdacht kann der Kläger nicht anbringen - mit Ausnahme einer überhöhten Schadenersatzforderung.

Für Kläger ist klar: Es muss der Brötchenlieferant gewesen sein

Es ist der 14. Mai dieses Jahres. Eine Bäckerei liefert Brötchen aus. Als der Kläger seine Backwaren hereinholt, erkennt er, dass seine Gartenlampe nicht mehr an seinem Platz steht. Die Schlussfolgerung ist, der Lieferant der Brötchen muss diese umgefahren haben. Bei der Polizei wird Anzeige erstattet, diese ermittelt.

Zum Zeitpunkt der vermeintlichen Beschädigung ist der heute 19-Jährige bei der Bäckerei angestellt. Als die Polizei bei der Firma vorstellig wird, nimmt der junge Mann, der im Gericht leise spricht und nach den persönlichen Angaben Anwalt Bernhard Mussgnug das Wort überlässt, die Schuld auf sich. „Er ist aber erst vier Wochen später gefragt worden“, macht Mussgnug deutlich, dass sich sein Mandant zu dem Zeitpunkt nicht mehr daran habe erinnern können, ob er an dem Tag gefahren sei.

WhatsApp-Chat entlastet Angeklagten

Zu seiner Rettung wird seine Vorgesetzte, die mittels eines WhatsApp-Chats beweist, dass der junge Mann damals noch nicht am Steuer saß. „Er wurde damals noch angelernt und ist zum Ausliefern ausgestiegen“, trägt Mussgnug vor. Damit ist die Schuld des 19-Jährigen widerlegt.

Bleibt nur die Frage: Hat ein Auto die Lampe umgeknickt? Richterin Larissa Terlecki, Mussgnug und der Staatsanwalt schauen sich die Bilder der Lampe und des vermeintlichen Unfallfahrzeugs an. Eine Verformung an der Lampe sei nicht zu erkennen, sind sie sich einig. Genauso wenig wie ein „Kollisionspunkt“ am Auto, das zwar älter und durchaus vom Straßenverkehr gezeichnet ist. „Wir wissen nicht einmal, soll das Auto von vorne oder rückwärts dagegen gefahren sein“, meint der Staatsanwalt, der auch Zweifel an der Schadenshöhe äußert.

Schadenshöhe überzogen hoch angesetzt?

„Wie kommt der denn auf 800 Euro?“, will er wissen. Auch Terlecki meint, die Schadenshöhe sei unklar. Ob die Lampe, wie Mussgnug online recherchiert hat, wirklich nur 29,80 Euro gekostet hat, bleibt offen. Der Eindruck, dass sich jemand auf Kosten eines anderen Euros in die Tasche stopfen will, bleibt. Genauso wie die Tatsache, dass für den Prozess alle aufkommen. Das Verfahren wird eingestellt, die Kosten trägt die Staatskasse.