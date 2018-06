Ladurner/Sommer gewinnen in Oschersleben

Die Tuttlinger Motorsportler Christian Ladurner und Sebastian Sommer (Seat Leon CupRacer) haben den zweiten Lauf zur DMV NES 500 für sich entschieden. Die Seat-Piloten verwiesen in Oschersleben Peper/Peper (BMW M3 E46) und Drasal/Biederbick/Richter/Vincentz (Porsche Cayman GT4 MR) auf die weiteren Plätze.

Nach vier Stunden war es dann doch eine deutliche Sache. Mit zwei Runden Abstand auf den zweiten Rang überquerte Schlussfahrer Sebastian Sommer mit dem giftgrünen Seat den Zielstrich. In der Anfangsphase war es noch recht eng, denn die Polesitter Sander und Frank Mortensen erwiesen sich mit ihrer GT4 Ginetta als starker Gegner.

Als das Ginetta-Duo jedoch früh Probleme bekam, ging der Leon mit Startfahrer Christian Ladurner erstmals in Führung. Zwar verdrängten die Gesamtzweiten vom Saisonauftakt, das dänische Team Spiegelhauer/Vodder/Henriksen mit ihrer Ginetta G55, in der 16. Runde Ladurner wieder von der Eins, doch mit deren Boxenhalt wechselte die Führung dann erneut. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Leon-Truppe das Kommando. Nur bei den Stopps wechselte noch die Führung, ehe ab dem 75. Umlauf nur noch der Seat an der Spitze des Feldes lag.

„Das ist mein erster Gesamtsieg. Es ist alles von Anfang an perfekt gelaufen. Mit der Ginetta war es ein Kampf auf der letzten Rille. Es hat Spaß gemacht, mit ihnen zu fighten. Schade, dass sie mit einem technischen Defekt ausgefallen sind. Wir lieferten konstante Zeiten ab, und das war der Schlüssel zu unserem großen Erfolg“, befand Ladurner.

Ein nach dem letzten Stint sichtlich erschöpfter Sebastian Sommer ergänzte: „Es war schön, den Sieg über die Ziellinie zu bringen. Es ist unvorstellbar wie wir zusammen auch mit der Crew den Sieg hier eingefahren haben. Ich kann es noch gar nicht so richtig fassen. Durch die Hitze hat die Konzentration etwas nachgelassen, das merkt man dann schon gegen Ende. Vielen Dank an das ganze Team.“ Das Tuttlinger Duo konnte bei diesem Rennen wertvolle Punkte für die Meisterschaft sammeln und gilt als heißer Kandidat für den Meistertitel.

Als Meisterschaftsführende gehen die zwei Mitglieder des Automobilclubs (AC) Tuttlingen nun in eine kurze Pause, bevor es am 14./15.Juli zum nächsten Rennlauf an den Lausitzring geht. (pm)