Ladendieb flüchtet, Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, ist es in einem Discounter in der Nelkenstraße zu einem Diebstahl gekommen. Der Dieb konnte laut Polizei zunächst von einem Mitarbeiter des Netto-Markts festgehalten und die Polizei verständigt werden. Noch vor dem Eintreffen der Streife flüchtete der Mann in Begleitung einer Frau jedoch in unbekannte Richtung.

Der Polizei liegt die folgende Beschreibung zu dem Unbekannten vor: Der Mann soll zwischen 35 bis 40 Jahre alt sein und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er trug eine dunkle Mütze und führte einen Rucksack mit sich.

Auch Frau wird gesucht

Er war in Begleitung einer Frau, die etwa 30 bis 35 Jahre alt ist und eine Größe von 175 bis 180 Zentimeter aufweist. Sie hatte lange schwarze Haare und trug eine grüne Leggings. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Ladendieb geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.