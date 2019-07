L277 ist in zwei Wochen vollgesperrt

In rund zwei Wochen geht nichts mehr auf der Landstraße 277. Wegen einer Verkehrssicherungsmaßnahme am Steinbruch wird die Straße zwischen Tuttlingen und Nendingen vom 3. bis einschließlich 11. August vollgesperrt. Der Autoverkehr muss über Neuhausen fließen.

Die Sperrung der L277 erfolgt aus Richtung Tuttlingen direkt am Karl-Storz-Kreisel. Der Anliegerverkehr ist bis zur Kläranlage freigegeben. Direkt nach der Zufahrt zur Kläranlage erfolgt die Vollsperrung. Aus Richtung Nendingen wird direkt am Ortsausgang Nendingen vollgesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über Neuhausen. Hinweise darauf, mit Umleitungsplan, werden am Karl-Storz-Kreisel, an der Abzweigung L277-L440 aus Richtung Fridingen, in Mühlheim an der Abzweigung L277-L443 Richtung Mahlstetten und in Neuhausen am Kreisverkehr in der Ortsmitte angebracht.

Für alle Ortskundigen hatte Nendingens Ortsvorsteher Franz Schilling direkt die nächste schlechte Nachricht parat: „Einen Schleichweg gibt es nicht“, betonte er auf der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch und stellte unmissverständlich klar, dass es Verkehrskontrollen der Polizei geben werde.

Das bedeutet: Der Gemeindeverbindungsweg zwischen Nendingen und dem Altental wird während der Maßnahme ebenso vollgesperrt - aus Richtung Nendingen nach der Abzweigung „Im Sengentäle“ und aus anderer Richtung nach der Abzweigung von der K5945 nach der Unterführung. Zudem wird die Straße Hummerstalhalde unmittelbar vor der L277 vollgesperrt sein.

Die Rettungsdienste nutzen den Donautalradweg entlang des Bahngleises. Dieser wird für den Fahrzeugverkehr mit Absperrschranken halbseitig gesperrt und für den Radverkehr freigegeben. Der öffentliche Nahverkehr wird über den Verbindungsweg Bleiche umgeleitet. Dieser Weg wird für den Fahrzeugverkehr mittels einer Schranke gesperrt. Die Schranken befinden sich aus Richtung Tuttlingen unmittelbar nach der Abzweigung von der Rußbergstraße und aus Richtung Nendingen direkt nach der Abzweigung ins Ursental. Ob die Schranken von Bewachungspersonal oder über Handsender bedient werden, werde noch abgeklärt.

Die Zufahrten von der Papiermühle her werden ebenso vollgesperrt. Die Anfahrt über die Papiermühle erfolgt ausschließlich über die Rußbergstraße.

Landwirte können mit ihren Fahrzeugen während der Maßnahme zu Ihren zu bewirtschaftenden Grundstücken fahren.

Der Grund für diese Verkehrssicherungsmaßnahme ist dem Eschentriebsterben geschuldet. Die Baumart ist am Steinbruch davon betroffen. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Buchen entlang der Abbruchkante schief wachsen, sie im Falle eines Abbrechens auf die Straße gelangen können und dies eine große Gefahr darstelle.

Somit werden die Bäume gefällt und damit der Wald entfernt. Erfahrungswerte bei solch einer speziellen Maßnahme besitze die Firma Franz Hochleitner aus Bodman, die für diese Verkehrssicherungsmaßnahme beauftragt wurde und eine qualitativ optimale Ausführung gewährleiste. Das Holz werde aufgearbeitet und als Industrieholz vermarktet. Aktuell wird das angesammelte Steinmaterial zwischen Felswand und Leitplanke beseitigt.

Die Maßnahme kostet 85 000 Euro. Die Einnahmen durch den Holzverkauf belaufen sich auf rund 15 000 Euro. Der Ortschaftsrat stimmte am Mittwoch der Maßnahme einstimmig zu.