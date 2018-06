Läufer aus Partnerstädten sind bei run & fun dabei

Auch Läufer aus den Tuttlinger Partnerstädten Bex (Schweiz) und Draguignan (Frankreich) sind beim Laufevent run & fun am Wochenende am Start gewesen. Aus Bex angereist waren die Jugendlichen Pierre Tobler, Noe Panzeri und Fabrice Golay. Sie wurden von ihrem Betreuer Walter Loor nach Tuttlingen gefahren. Sie starteten beim Fünf-Kilometer-Lauf in der Klasse männliche Jugend U16 und schlossen mit den Plätzen 14 (Tobler), 19 (Golay) und 20 (Panzeri) ab.

Aus Draguignan gingen im Fünf-Kilometer-Lauf bei den Männern Thibualt Grangier und Gaultier Fort (beide Jahrgang 1997) an den Start. Die beiden holten sich die Plätze fünf und sechs in der Wertung.

Während ihres Besuchs in Tuttlingen wurden die Gäste aus den Partnerstädten von den Vertreterinnen der beiden Kommissionen, Lore Lutz und Brigitte Breinlinger, betreut. Zu den beiden Dracenois Thibualt Grangier und Gaultier Fort ist anzumerken, dass sie derzeit im Rahmen des Erasmus- Austauschprogrammes für ein Jahr als Studenten in Tübingen weilen. Fort war schon einmal im Rahmen eines Schüleraustausches in Tuttlingen.