Kurzzeitpflegeplätze rechnen sich für Altenheime nicht

Der Bedarf ist groß, das Angebot jedoch gering: Die Rede ist von Kurzzeitpflegeplätzen, von denen es im ganzen Landkreis gerade einmal 53 Stück gibt. Während nun eine Arbeitsgruppe unter der Regie des Landratsamts bis Herbst Lösungsvorschläge erarbeiten will (wir haben berichtet), wissen die Heime: Die Einrichtung von zusätzlichen Kurzzeitpflegeplätzen lohnt sich für sie schon aus rein wirtschaftlichen Gründen kaum. In einer Art Testphase befindet sich derzeit das Altenzentrum Bürgerheim.

Wer in Tuttlingen oder im Landkreis einen Kurzzeitpflegeplatz für einen Angehörigen sucht, dem bleibt häufig nur eines: Sich eine Liste der Pflegeeinrichtungen zu besorgen und diese eine nach der anderen abzutelefonieren. Wer Glück hat, wird bald fündig – doch in vielen Fällen gibt es Absagen oder bestenfalls eine Warteliste. Beispielsweise im Elias-Schrenk-Haus (ESH) Tuttlingen: „Bei uns gehen zu Spitzenzeiten fünf bis sieben Anrufe pro Tag ein, die nach einem Kurzzeitpflegeplatz fragen“, sagt Angela Köhler vom Sozialdienst des ESH. Ähnliches berichtet auch Manuel Jahnel, Bereichsleiter Tuttlingen der Stiftung St. Franziskus, die in Tuttlingen die Altenheime St. Anna und Bürgerheim unterhält. „Die Nachfrage nimmt extrem zu“, sagt er, „vor allem die Sommermonate sind stark umkämpft.“

Nur sechs Plätze in Tuttlingen

Allein in der Donaustadt sind es gerade einmal sechs Plätze, die in den drei Einrichtungen – ESH, Bürgerheim und St. Anna – für die Kurzzeitpflege angeboten werden, zwei in jeder Einrichtung. Im ESH und St. Anna sind dies sogenannte eingestreute Plätze – das heißt, immer dort, wo gerade ein Bett frei wird, wird einer der beiden Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet.

In einer Art selbstauferlegter Testphase befindet sich zur Zeit das Bürgerheim. Dort wurden zum Jahresbeginn zwei Zimmer fest für die Kurzzeitpflege definiert. Zum Jahresende soll ausgewertet werden, ob sich das rechne oder ob man zur Methode der eingestreuten Plätze zurückkehre, sagt Bereichsleiter Jahnel. Auch für St. Anna plant er die Umstellung, voraussichtlich für Herbst. Dort wird derzeit noch umgebaut, da im Zuge der Umsetzung der Landesheimbauverordnung Doppelzimmer zu Einzelzimmern umfunktioniert werden müssen.

Mehr Kurzzeitpflegeplätze wird es in den drei Einrichtungen jedoch auch in Zukunft nicht geben – auch wenn die Nachfrage hoch ist. Dies hat vor allem wirtschaftliche Gründe: Für Einrichtungs-Träger lohnt es sich kaum, Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Die Pflegesätze sind gleich – egal ob es sich um einen Dauer- oder um einen Kurzzeitpatienten handelt.

Hinzu kommt: Durch den häufigen Wechsel der Kurzzeit-Patienten ist der administrative Aufwand für den Betreiber ungleich höher als bei Dauerpflegeplätzen, berichten Köhler wie auch Jahnel. Egal ob der Patient vier Tage, 28 Tage oder dauerhaft im Haus ist: „Die Dokumentationsanforderungen sind gleich“, sagt Jahnel. Auch entstehen zwischen der Abreise des Patienten und der Ankunft des nächsten häufig Lücken von mehreren Tagen, in denen die Einrichtung keine Einnahmen für den freien Platz bekommt.

So sieht die Bilanz der Kurzzeitpflegeplätze aus finanzieller Sicht ernüchternd aus: Bei kurzen Pflegezeiten von beispielsweise nur vier Tagen lege man sogar eher drauf, selbst bei 28-tägigen Aufenthalten käme kaum mehr als eine Null heraus. „Kurzzeitpflege ist höchstens kostendeckend“, sagt auch Gebhard Quass, Leiter des ESH.

Zudem kommt: Bislang hatten die Heime keine Probleme, ihre Plätze mit stationären Dauerpatienten zu belegen. „Man braucht eine gewisse Auslastung, um überhaupt kostendeckend arbeiten zu können“, sagt Jahnel, der von einem „gewissen Druck“ hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Pflegeeinrichtungen spricht.

Vorübergehende Entlastung wird das neue Pflegeheim „Haus Edelberg“ am Pfauenareal in Tuttlingen bringen: Es hatte angekündigt, beim Thema Kurzzeitpflege „sehr offen“ zu sein und zudem seine Plätze für Kurzzeitpflege zur Verfügung stellen zu wollen, bis eine Vollbelegung erreicht sei.