Kurs „Ein Leben lang fit“ startet

Die Tuttlinger Sportfreunde starten ab Donnerstag, 15. September, den neuen Kurs „Ein Leben lang fit“. Das Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ ist auf den Erhalt von Muskeln und Knochen ausgerichtet, um Osteoporose und Stürze im Alter vorzubeugen. Die Übungen beinhalten die vier Komponenten Kraft, Leistung, Dehnung und Balance. Zusätzlich gehört das Ausdauertraining zum Kurs, um Herz und Kreislauf zu stärken. Der Kurs beinhaltet zehn Einheiten und ist sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder gerichtet. Die Treffen finden wöchentlich immer donnerstags von 16.30 bis 17.45 Uhr in der Holderstöckle Turnhalle in Tuttlingen statt. Kursleiterin ist Angelika Straub. Sie nimmt per Mail an buero@tsftut.de Anmeldungen entgegen und ist für Fragen offen, genauso per Telefon unter 07463/9912168.