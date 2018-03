Kunstkreis will verstärkt im Internet präsent sein

Zu seiner 18. Mitgliederversammlung als Erster Vorsitzender hat Michael Martin zahlreiche Kunstfreunde zur Jahreshauptversammlung in der Städtischen Galerie begrüßt. Die komplette Vorstandschaft des Kunstkreises wurde im Verlauf des Abends wiedergewählt.

„Ich bin überwältigt vom Andrang“, meinte der Vorsitzende, der Informationen zur Arbeit und Neuerungen des Kunstkreises sowie zum abgelaufenen Vereinsjahr gab. Er dankte dem künstlerischen Beirat, der in lebendigen Diskussionen daran arbeite, weitere Aktionen auf den Weg zu bringen und neue Ausstellungen zu kreieren. Martin rief noch einmal das 30-jährige Jubiläum der Galerie in Erinnerung. Es sei wichtig, die Aufbauarbeit der Altvorderen und damit den damit verbundenen Stellenwert des Vereins darzustellen.

Um die Erneuerung des Vereins fortzusetzen und sich der jüngeren Generation zu öffnen, müsse man aktiv werben. Neben abwechslungsreichem und interessantem Ausstellungsprogramm brauche es auch eine optische Erneuerung mit einer besseren Präsenz im Internet, als auch in Facebook, Instagram und so weiter, um den Stellenwert des Vereins zu bewahren. So sei auch in der Diskussion, die laufenden Ausstellungen zu dokumentieren.

Erfreuliche Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung sei erfreulich, aktuell habe man 255 Mitglieder, eine Steigerung habe der Verein in Verbindung mit den Kunstfahrten erhalten. Michael Martin gab einen ausführlichen Rückblick auf die vom Kunstkreis organisierten Ausstellungen des vergangenen Jahres mit den Künstlern Reinhard Sigle, Dellbrügge/de Moll, Susanne Egle und Sabine Braun auch auf Squaredance – Kunst im öffentlichen Raum – und die Nachtkultour.

Da der Verein fast dreiviertel seiner Ausgaben aus dem Mitgliedsbeiträgen finanziert, wurde der Versammlung eine Erhöhung vorgeschlagen: 40 Euro für das Einzelmitglied, 20 Euro fürs Zweitmitglied, zehn Euro für Schüler und Studenten als Jahresbeitrag. Die anwesenden Mitglieder stimmten der Erhöhung einstimmig zu.

Den Kassenbericht von Sabine Henne gab Walter Zepf, der zusammen mit Stefan Bacher die Kasse geprüft hatte.In den Wahlen wurde die komplette Vorstandschaft bestätigt: Erster Vorsitzender Michael Martin, zweite Vorsitzende Felicitas Guggenberger, Kassiererin Sabine Henne, Kassenprüfer Stephan Bacher und Walter Zepf. Dem künstlerischen Beirat gehören an: Reinhold Adt, Willi Bucher, Daniel Erfle, Thomas Finkbeiner, Axel Heil, Hans-Jürgen Kossak und Sabine Krusche.

Felicitas Guggenberger gab noch einen Rückblick auf die Kunstfahrt nach Polen 2017 und einen Ausblick auf die nächste Kunstreise nach Belgien. Die Mitglieder erhoben sich, um des letzte Woche verstorbenen Künstlers Gegi Hermann zu gedenken.