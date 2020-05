Kunstkreis verjüngt sein Führungsteam

Eine um 30 Prozent verjüngte Mannschaft führt seit dem vergangenen Freitag den Kunstkreis Tuttlingen. Wegen der Pandemie hielt der Kunstkreis seine diesjährige Jahreshauptversammlung virtuell im Internet ab.

Zuvor war allen Mitgliedern ein ausführlicher Jahresbericht per Post zugegangen, in dem der erste Vorsitzende, Michael Martin, die vier Ausstellungen des Vereins in der städtischen Galerie von Beatrice Adler, Xuan Wang, Klaus-Martin Treder und Gerd Hartmann Revue passieren ließ. Der Kassenbericht war ebenfalls in dem Schreiben enthalten und die Kassenprüfung erfolgte im Vorfeld ebenso per Internetsitzung.

Rund 45 Prozent der Mitglieder gaben ihre Stimme in Form einer Vollmacht ab und konnten so ihre Zustimmung zu Entlastung und Neuwahlen erteilen.

Verabschiedet wurden Felicitas Guggenberger, Sabine Henne vom Vorstand als auch Reinhold Adt, Hans-Jürgen Kossack sowie Willi Bucher vom künstlerischen Beirat. Vorsitzender Michael Martin bedankte sich für die langjährige geleistete Arbeit.

Neu als stellvertretende Vorsitzende wurde Anna Laura Bach gewählt, eine junge, engagierte Künstlerin und Kunsterzieherin sowie Enkelin von Gründervater Roland Martin und Tochter von Jörg Bach. Letzterer hatte den Verein über viele Jahrzehnte als künstlerischer Beirat migeprägt. Die Kasse wird zukünftig von Anatoli Rutz geführt, der als Filialdirektor einer hiesigen Bank alle Voraussetzungen für das Amt mitbringt.

Der künstlerische Beirat wurde um Ines Fiegert, Künstlerin und Dozentin an der Jugendkunstschule und Reinhard Sigle, Künstler aus Deißlingen bereichert.

Im Amt bestätigt wurde der erste Vorsitzende, Michael Martin, als auch die Beiräte Daniel Erfle, Thomas Finkbeiner, Axel Heil und Sabine Krusche ebenso wie das eingespielte Team mit Stephan Bacher und Walter Zepf als Kassenprüfer.

Ein geselliges Beisammensein, wie sonst an dieser Stelle üblich, war in diesem Jahr nicht möglich.