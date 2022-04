Kunstkreis Tuttlingen e.V. präsentiert Ulrich J. Wolffs „LebensWelten“

Die der städtischen Galerie Tuttlingen zeigt eine Einzelausstellung des Künstlers Ulrich J. Wolff in Präsenz. Bei der Eröffnung ist der Künstler anwesend. Die Ausstellung istvon 9. April bis 15. Mai zu sehen.

In Ulrich J. Wolffs Unikat-Radierungen findet sich der Betrachter unmittelbar vor einer massiven Häuserwand einer undefinierten Großstadt wieder. Oder aber er steht auf dem Gipfel eines Berges oder mitten in einem kargen, verschneiten Wald und blickt zwischen den Baumstämmen hindurch in die verschwommene Weite. Es sind Perspektiven, die der Künstler auftut, Perspektiven, die unangenehm, wenn nicht sogar unheilvoll anmuten, auf der anderen Seite jedoch auch durch ihre Mystik eine unheimliche Anziehungskraft besitzen, heißt es in der Ankündigung.

Grundlage der Arbeiten Wolffs sind Fotografien von Landschaft oder Architektur. Diese Fotografien werden dekonstruiert, in dem viele Detailsverschwinden. Die Folge ist eine Anonymisierung des Sujets.

Ulrich J. Wolff wurde 1955 in Schwaigern geboren. Er studierte Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der schönen Künste Karlsruhe. er ist Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg. Die Ausstellung läuft vom 9. April bis zum 15. Mai. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 8. April um 19 Uhr in den Räumen der städtischen Galerie Tuttlingen, heißt in der Pressemitteilung des Kunstkreises Tuttlingen e.V..