Kundenservice der Stadtwerke zieht um

Zum 1. August zieht der Kundenservice der Stadtwerke Tuttlingen GmbH (swt) in die Weimarstraße 3 um. Dies teilen die Stadtwerke in einem Presseschreiben mit.

Nach fast zehn zieht Jahren zieht der Stadtwerke-Kundenservice aus der swt-Infobar aus, daher bleibt die swt-Infobar bis zum 31. Juli geschlossen. Ab dem 1. August finden swt-Kunden den Kundenservice in stadtwerkeeigenen Räumlichkeiten im alten E-Werk in der Weimarstraße 3. Die Räume befinden sich im zweiten Obergeschoss. Die Servicezeiten bleiben unverändert. Eine persönliche Beratung ist laut Mitteilung nach Terminvereinbarung oder per Telefon und E-Mail möglich. Für den Einwurf von Ablesekarten befindet sich dort ein Briefkasten.