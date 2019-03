Kundenreaktionen verhindern angeblich eine Einstellung

Das Probearbeiten am vergangenen Samstagmorgen im Bäckerei-Café Sternenbäck am Marktplatz hätte für die Tuttlingerin Fransiska Jung die Chance sein können, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Doch angeblich haben sich Kunden abfällig über die Transsexuelle geäußert: „Wenn sie diese Person einstellen, kaufen wir nicht mehr in ihrem Laden“, zitiert Jung das, was die Personalverantwortliche ihr als Besucherreaktionen genannt hat. Zu einem Arbeitsverhältnis kam es nicht.

„Mir wurde mitgeteilt, dass man mich aufgrund dieser Aussagen nicht einstellen kann“, sagt Fransiska Jung unserer Zeitung. Der Mitinhaber der Bäckerei Sternenbäck mit Hauptsitz in Hechingen, Albert Bumüller, will diese angeblichen Kundenbeschwerden nicht kommentieren. Er teilt schriftlich mit: „Hinsichtlich diesen negativen Darstellungen möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Person, die bei uns einen Probearbeitstag absolvierte, anschließend aus eigenen Stücken die Arbeit nicht weiterverfolgen wollte.“ Allgemein könne er sagen, dass Menschen, egal welchen Geschlechts. in der Regel übernommen würden, wenn sie gute Arbeit leisten, sagte er auf Nachfrage dieser Zeitung.

Vor den Kopf gestoßen

Jung bleibt bei ihrer Darstellung. Sie bekennt aber auch, dass sie die Arbeit eine halbe Stunde vor 12 Uhr niedergelegt habe: Weil ihr die Personalverantwortliche zu diesem Zeitpunkt bereits mitgeteilt habe, dass sie nicht eingestellt werde. Jung: „Ich hab gesagt, dann kann ich ja auch gehen.“ Sie sei so durcheinander gewesen, dass sie erst später gemerkt habe, dass sie die Schürze mit Geschäftslogo noch getragen habe.

Eine Entschuldigung von Seiten der Bäckerei-Kette habe es nicht gegeben, auch keine Anerkennung für die dreieinhalb Stunden Arbeit. „Mir hat die Wertschätzung völlig gefehlt. Zudem habe ich auch nicht mitbekommen, dass sich von Kundeseite jemand abfällig über mich geäußert hat“, sagt die 55-Jährige. Falls das geschehen sein sollte, hätten sie ihr damit den Schritt in das Arbeitsleben verbaut.

Seit September 2018 ist Jung arbeitssuchend. Zuvor war sie – mit Unterbrechungen – rund ein Jahr in einem Einkaufsmarkt in Tuttlingen tätig. Zunächst für eine Zeitarbeitsfirma, dann direkt für den Händler. Doch der neue Gesellschafter habe die befristeten Arbeitsverhältnisse beendet. „Schade“, kommentiert das Jung. Die Tätigkeit habe ihr Spaß gemacht, das Team und die Atmosphäre seien sehr gut gewesen.

Männlich, weiblich, divers

Wie gesetzlich vorgeschrieben, sind die Stellenausschreibungen der Sternenbäckerei für weiblich, männlich und neuerdings auch divers formuliert. Jung: „Aber wenn dann solche Menschen kommen, dann stellt man sie nicht ein.“ Seit 2010 lebt sie offen als Frau. „Ich akzeptiere jeden, wie er ist. Das erwarte ich umgekehrt auch.“ Dass sie auffällt und angeschaut wird, sei sie gewöhnt. Nur selten gebe es negative Kommentare zu ihrer Erscheinung. Wenn, dann meist von Jugendlichen oder Menschen mit Migrationshintergrund.

Bekannte von ihr, die am vergangenen Samstag zufällig in dem Bäckereicafé gewesen seien, hätte sich solidarisch mit ihr gezeigt.

Auch auf ihren Post im sozialen Netzwerk Facebook hin hat die 55-Jährige große Resonanz erhalten. Mehr als 100 Kommentare gibt es, die meisten davon stärken ihr den Rücken. Nur wenige zweifeln die Reaktion der Personalverantwortlichen an. Ein Beitrag weist daraufhin, dass Jungs Satz „Danke all den Idioten“, der sich auf angebliche Kundenäußerungen bezieht, eine Beleidigung und eine Straftat darstellt.

Diesen Spieß kann man umdrehen: Auch Verstöße gegen das Antidiskriminierungsgesetz sind strafbar. Im entsprechenden Paragrafen heißt es unter anderem, dass niemand wegen seines Geschlechts oder seiner sexuellen Ausrichtung Nachteile erfahren darf.

Liegt in diesem Fall also eine Diskriminierung vor? „Schwierig“, sagt ein Tuttlinger Fachanwalt für Arbeitsrecht. Denn es sei kaum einzuordnen, inwieweit sich die Kundenbeschwerde tatsächlich auf das Geschlecht oder die sexuelle Ausrichtung bezogen habe und nicht auf die Arbeitsleistung. Selbst wenn dieser Nachweis möglich wäre, zum Beispiel durch eine Äußerung wie „die Trans-Frau“, gibt der Anwalt zu bedenken: „Der Schadensersatz, der anfallen würde, wäre recht gering, die Auseinandersetzung aber eine große Belastung.“

Albert Bumüller weist darauf hin, dass sich Sternenbäck nicht nur als Arbeitgeber, sondern als eine große Einheit gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sieht. „Dies gilt für alle Menschen“, schließt er.