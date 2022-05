Kultureller Abend mit Dany Bober

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt am Freitag, 13. Mai, dazu ein, die jüdische Geschichte und Kultur mit Dany Bober in einem ganz besonderen Rahmen kennenzulernen. Mit seinen Liedern, Berichten, Mundartgedichten und jüdischen Weisheiten, voll mit Humor und Ironie, lässt Dany Bober die Vielfalt der jüdischen Kultur lebendig werden. Zwischen den Liedern erzählt er die Geschichte, die den Rahmen zu seinen Liedern bildet. Sein Programm umfasst einen Zeitraum von fast 3000 Jahren. Es reicht von Neuvertonungen der Psalmen aus der Zeit der Könige David und Salomon, dem babylonischen Exil, der hellenistisch-römischen Zeit zum deutschen Judentum und den jiddischen Volksweisen Osteuropas. Der Abend beginnt um 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Josef in Tuttlingen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos unter www.keb-tuttlingen.de oder Telefon: 07461 / 96 59 80 20.