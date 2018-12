Kultur fährt auch 2019 großes Defizit ein

Kultur kostet. Das haben die Mitglieder des Tuttlinger Gemeinderats am Montagnachmittag einmal mehr erfahren müssen. Denn dann stellte ihnen Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen, den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vor. „Wir sind das schwarze Schaf unter den Töchtern der Stadt Tuttlingen“, eröffnete Baur seinen kurzen Vortrag.

Das voraussichtliche Defizit für das kommende Jahr liegt bei fast 3,4 Millionen Euro. Das ergibt unter Berücksichtigung der Investitionen in Höhe von 125 000 Euro und der Tilgungen in Höhe von 575 000 Euro für die Stadt eine geplante Verlustübernahme von 3,15 Millionen Euro. „Wir bewegen uns im Rahmen dessen, was uns als Folgekosten vorausgesagt worden ist“, sagte Baur. Das Defizit entstünde vor allem durch den Kulturauftrag, den die Tuttlinger Hallen mit ihren für das kommende Jahr geplanten 83 Eigenveranstaltungen übernehmen würde. Insgesamt plant Baur mit 302 Veranstaltungen im kommenden Jahr. Die Vermietung der Stadthalle und der Angerhalle würde immer wichtiger werden.

Hohe Zufriedenheit

Auch wenn derzeit das Restaurant in der Stadthalle nicht verpachtet sei, würde die Gastronomie gut laufen. Die Veranstalter können sich ihrerseits einen Caterer wählen: „Das Modell kommt exzellent an. Wir haben einen hohen Zufriedenheitsgrat, da der Caterer selbst ausgesucht werden kann“, sagt Baur. Was er nicht sagt: Die Tuttlinger Hallen fordern zehn Prozent der Cateringkosten für die Nutzung der Stadthallen-Infrastruktur, wodurch sich die eigentlichen Kosten für die Veranstalter erhöhen. Schließlich legt der Caterer diese Kosten in der Regel auf den Auftraggeber um.

Nach den Ferien, so berichtet Baur auf Nachfrage von Ulrike Martin (LBU), soll es eine letzte Ausschreibung für einen neuen Restaurant-Pächter geben. Eine Bewerbung sei dann bis Ende Januar möglich. „Das Catering mache die Pächterfindung nicht einfacher“, sagte Baur. Aktuell sehe die Stadthalle mit einem unbeleuchteten Restaurant mitunter trist aus, deswegen würden die Tuttlinger Hallen ab und an doch das Licht anschalten.

Im Januar soll es einen „Gastronomiegipfel“ geben, bei der auch die Geschäftsführerin der Stadtwerke Tuttlingen (SWT), Branka Rogulic, dabei ist. Bekanntlich haben die SWT die Gastronomie im Freibad und im Tuwass in Eigenregie übernommen. „Vielleicht können wir mit unserer Küche auch die Schulverpflegung bedienen“, sagte Baur.

Mehr Besucher gewünscht

Hans-Martin Schwarz (LBU) blickte auf den großen Abmangel der Tuttlinger Hallen: „Wie bekommen wir mehr Menschen in die Halle? Das ist eine Herausforderung“, sagte er. und blickte dabei auf die Schulen. Doch das, so betonte Oberbürgermeister Michael Beck sei in der Vergangenheit nicht von Erfolg gekrönt gewesen: „Die Bemühungen, die wir gemacht haben, um Schüler ins Haus zu bekommen, spottet jeder Beschreibung“, sagte er. Es sei klar, dass man bei der Kultur keine schwarze Null erreichen könne.

Ähnlich sah es Michael Seiberlich (CDU): „Es war uns von Anfang an klar, dass wir drauflegen“, sagte er. Der Abmangel sei „in etwa stabil“. Wenn er in diesem Rahmen bleibe, sei das „durchaus vertretbar“.