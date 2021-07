Kukav zeigt Ausstellung über Animationsfilme

In den Räumlichkeiten „Abteil 42“ des Kulturkastenvereins Kukav im Tuttlinger Bahnhof beginnt am Donnerstag, 8. Juli, die Ausstellung zum Thema „Animationsfilm in der installativen Kunst“. Bis zum 25. Juli zeigen fünf bildende Künstler aus der Region unterschiedliche Animationsfilme in einer installativen Umgebung. Ziel ist es, daraus ein regelmäßiges Event entstehen zu lassen.

Dabei kommen alle denkbaren Techniken zum Einsatz, vom computergenerierten Animation über manipulierten Realfilm bis hin zum klassischen Stop-motion-Film. Auch die Inhalte sind unterschiedlich.

Neben der Eröffnung am 8. Juli um 20 Uhr wird es zwei weitere Öffnungstermine am Donnerstag, 15. Juli, und am Donnerstag, 22. Juli, jeweils von von 19 bis 21 Uhr, geben. Darüber hinaus sind individuelle Termine möglich, Anmeldung unter post@kukav.de.