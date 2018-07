Kukav lädt zur Strandparty am Donaustadion ein

Wer am Samstagabend den in der Tuttlinger Innenstadt aufgemalten Kreidepfeilen gefolgt ist, ist nach einigen Minuten beim „Sommer am Donaustrand“ gelandet. Der Kulturkastenverein „Kukav“ veranstaltete gegenüber der S4-Lounge am Donaustadtion eine Strandparty, bei der bis auf die nur spärlich scheinende Sonne alle Zutaten für einen Strandurlaub vorhanden waren.

Für Musik sorgte ein DJ, eine vom Steg am Stadion hängende Schaukel lud zum schweben über der Donau ein, Schlauchboote standen bereit, um damit über den Fluss zu paddeln, und verschiedene Strandspiele ließen Ferienstimmung aufkommen. Auch ein „Meeresrauschen“ benannter Cocktail stand bereit, der aber nur für Piraten ab 18 Jahren gemixt wurde. Mindestens ein schräger Vogel war auch anwesend: Passend zum Karibikfeeling drehte ein von einem Besucher mitgebrachter Papagei lauthals krächzend seine Kreise über dem Areal.

Mitorganisator Daniel Stehle war von der Örtlichkeit begeistert und hofft, dass in Zukunft häufiger Veranstaltungen dort stattfinden können.