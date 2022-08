Künstliche Intelligenz im Fokus des Innovationsforums.

Aus dem Impuls entsteht die Idee. Aus der Idee formt sich die Innovation. Aus der Innovation entwickeln sich Impulse. Dieser Kreislauf des Fortschritts dreht sich nicht von allein, sondern muss immer wieder angetrieben werden. So wie bei dem 14. Innovation Forum Medizintechnik am Donnerstag, 20. Oktober, das unter dem Leitgedanken „Gemeinsam SPITZE in Medizintechnik – Impulse. Ideen. Innovationen.“ werden wird.

Wie der Veranstalter in einer Pressemeldung ankündigt, stehen an diesem Tag ab 9 Uhr knapp 50 Vorträge in der Tuttlinger Stadthalle und im Inno Camp auf dem Programm. Teilnehmen werden mehr als 60 ausstellenden Unternehmen und Institutionen. „Ein Schwerpunkt ist, wie moderne Technologien die Arbeit mit und in der Medizintechnik verändern werden“, sagt Britta Norwat von der MedicalMountains GmbH. Bei ihr laufen die organisatorischen Fäden zusammen, auch für das Programm des Tages.

Roboter und Cobots gehören zu den Themen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, vor allem aber die Möglichkeiten der Virtual und Augmented Reality, heißt es weiter in der Mitteilung.

In diesem Kontext widme sich Prof. Dr. med. Wolfram Lamadé, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Pforzheim in einem Vortrag den Chancen und Grenzen der virtuellen Wirklichkeit für Chirurgen. Danach beschäftige sich eine ganze Vortragssession mit Beispielen, wie die neue Realität bei Produktentwicklung oder im Operationssaal Einsatz finden könne. Und dann gebe es da noch eine „Spielwiese“ zum Ausprobieren, so die Veranstalter in ihrer Ankündigung: „Wir geben jedem die Möglichkeit, selbst in die virtuelle Welt einzutauchen“, lädt Britta Norwat ein, die Brille aufzusetzen und sich ein eigenes Bild von den Potenzialen zu machen.

Wie eng Kommunikation und Kooperation in der Medizintechnik zusammenhängen, unterstreicht Britta Norwat anhand des diesjährigen Mottos. „Wir haben ganz bewusst ‚Gemeinsam spitze in Medizintechnik‘ gewählt, nicht ‚einsam spitze‘“, erinnert die Ressortleiterin. In einer immer komplexeren Welt komme es mehr denn je auf Zusammenarbeit an. „Wir sind überzeugt, dass das Forum hier wertvolle Impulse liefert.“ Impulse, die ebenfalls dem Leitgedanken folgend in Ideen münden – und wiederum in Innovationen.

Das Programm im Detail findet sich auf der Internetseite des Innovationsforums unter www.innovation-forum-medizintechnik.de/programm.