Künstliche Intelligenz: Förderung für zwei Tuttlinger Unternehmen

Die Tuttlinger Unternehmen HB microtec und Eickemeyer – Medizintechnik für Tierärzte sind jeweils Teil eines Projektes, die nun vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert werden.

Der „KI-Innovationswettbewerb Baden-Württemberg“ fördert die Forschung und Entwicklung von Innovationen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) mit insgesamt 11,4 Millionen Euro. 44 ausgewählte Projekte aus dem baden-württembergischen Mittelstand sollen durch die Förderung technologische Hürden bei der Kommerzialisierung von KI überwinden und die Entwicklung von KI-Produkten und KI-Dienstleistungen „Made in Baden-Württemberg“ beschleunigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Projekt mit HB microtec ist außerdem die Hochschule Furtwangen beteiligt, die den Hochschulcampus Tuttlingen als Außenstelle unterhält.

Der globale Wettbewerb in Sachen KI entwickelt sich extrem schnell. Um am Ball zu bleiben, muss Baden-Württemberg selbst ein führender Entwicklungsstandort für KI werden. Unternehmen und Startups, die erfolgreich eigene KI-Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, sind dafür unentbehrlich. Mit dem Innovationswettbewerb gibt das Land Baden-Württemberg ambitionierten jungen und etablierten Firmen zusätzlichen Schub, um ihre Ideen in die Umsetzung zu bringen.

Die Fördersumme pro Projekt beträgt zwischen 110 000 Euro und 420 000 Euro. Zusätzlich zur Lan-desförderung investieren die KMU weitere 9,1 Millionen Euro. Alle Projekte sollen bis Dezember 2021 abgeschlossen sein.