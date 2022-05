Künstlerische Angebote für Kinder und Jugendliche aus Ukraine 

Die Städtische Jugendkunstschule ZEBRA und die Musikschule bieten verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an. Die Angebote sind bis zu den Sommerferien kostenlos. Das teilt die Stadtverwaltung Tuttlingen in einem Schreiben mit.

Die städtische Jugendkunstschule ZEBRA bietet ab Mittwoch, 4. Mai, zwei Kunstkurse für ukrainische Kinder und Jugendliche an. Diese finden immer mittwochs bis zu den Sommerferien stattfinden, außer in den Pfingstferien. Dank des Fördervereins der Jugendkunstschule können die Kurse mit jeweils zehn Plätzen kostenlos angeboten werden. Der erste Kurs für Kinder von sechs bis neun Jahren findet mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr statt. Der zweite Kurs für Kinder ab zehn Jahren mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr. Die Kursinhalte sind Zeichnen, Malen, Collagieren und Mischtechniken. Der Kurs wird auf Russisch durchgeführt, doch die Kursleiterin Evguenia Chevtchenko versteht auch Ukrainisch. Eine Anmeldung im Sekretariat der Jugendkunstschule unter Telefon 07461/9697160 oder per E-Mail an info@jugendkunstschule-tuttlingen.de ist erforderlich. Die Kurse finden im Malatelier der Jugendkunstschule, Königstraße 19, statt.

Der Tag der offenen Tür der Jugendkunstschule findet am Samstag, 21. Mai, von 14 bis 17 Uhr statt. Hier kann nach Belieben die Werkstätten, Ateliers und den Theaterbereich erkunden.

Die städtische Musikschule startet ebenso Anfang Mai mit Willkommensangeboten für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Kinder im Alter von vier bis 12 Jahre sind eingeladen, freitags von 16.45 bis 17.30 Uhr im Kinderchor mitzusingen. Kinder und Jugendliche mit instrumentaler Vorbildung können in den Ensembles und Orchestern der Musikschule mitwirken. Diese Angebote sind bis zu den Sommerferien kostenfrei. Eine Anmeldung im Sekretariat der Musikschule ist aufgrund begrenzter Plätze erforderlich. Es können auch die regulären Musikschulangebote wahrgenommen werden.

Kinder bis sechs Jahre können, sofern noch Plätze frei sind, bereits im laufenden Semester in bestehende Kurse der Elementaren Musikpädagogik aufgenommen werden, die Kurszeiten sind auf der Homepage der Musikschule zu finden. Eine Anmeldung im Sekretariat der Musikschule unter Telefon 07461/9647-0 oder per E-Mail an info@musikschule-tuttlingen.de ist für alle vorgenannten Angebote erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.