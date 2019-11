Kubanische Weltklasse-Athleten in Tuttlingen auf der Matte

Nach dem Heimdebakel am vergangenen Wochenende gegen KAV Eisleben (8:21) hat der ASV Nendingen bereits am Samstag (20 Uhr) die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Mit Germania Weingarten kommt der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Ringerliga und Dauerrivale in die Tuttlinger Mühlauhalle. Dabei dürfen sich die Fans auf das kubanische Generationen-Duell zwischen den Schwergewichtlern Mijain Lopez und Oscar Pino freuen.

Seit der überraschend deutlichen Heimniederlage gegen Eisleben steht für den ASV fest, dass rechnerisch das Erreichen von Rang eins in der Hauptrunde nicht mehr möglich ist. Die Nendinger DRL-Mannschaft wird als bestenfalls drittplatziertes Team in die im Januar ausgetragenen Halbfinalkämpfe (4.1./11.1.) gehen. Dort könnte auf den ASV dann wieder Germania Weingarten warten. Die Nordbadener haben einen starken Saisonstart hingelegt und führen derzeit mit den punktgleichen Ispringern die Tabelle an.

In Weingarten setzt man in dieser Saison erneut auf ein russisches Freistilquartett mit starken Ringern wie Magomed Kadimagomedov (77 kg, F), Shamil Musaev (97 kg, F), Magomedgadji Nurasulov (130 kg, F) und Arsen-Ali Musalaliev (87 kg, F). Außerdem hat man mit Alejandro Valdes (67/72 kg, F), Reineri Andreu (60/63 kg, F), Luis Orta (60/63 kg, G) und Oscar Pino (130 kg, G) vier kubanische Spitzenringer im Kader, die zusammen auf eine stolze Siegquote von knapp 80 Prozent kommen.

Im Hinkampf hatte Nendingen knapp das Nachsehen in der Mineralix-Arena und verlor erst im letzten Kampf eine ansonsten ausgeglichene Begegnung (13:17). Was sich beim Kampf gegen den ASV schon andeutete, ereilte die Germanen dann am vergangenen Wochenende gegen den KSV Ispringen. Nach der ersten Saisonniederlage (12:17) müssen die Germanen nun doch noch um den ersten Platz in der Hauptrunde zittern.

Bemerkenswert am letzten Kampftag war, dass Weingarten erstmals in dieser Saison mit einem zweiten deutschen Ringer auflief. Seit dieser Saison müssen in der DRL zwei einheimische Ringer eingesetzt werden, andernfalls drohen sechs Strafpunkte. Dass die Nordbadener zuletzt ein halbes Dutzend deutscher Athleten bei der Liga nachgemeldet haben, legte bereits die Vermutung nahe, dass die Germanen nun im Schlussspurt der Saison nicht mehr das Risiko eingehen wollen, von vornherein immer einem 6-Punkte-Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Dem ASV könnte gelegen kommen, das ab dem kommenden Wochenende ein Stilartwechsel vollzogen und nun wieder nach den Gewichtsklassen der Rückrunde gekämpft wird. Mit ihrer Rückrunden-Mannschaft sind die Nendinger in dieser Saison noch ungeschlagen. Wieder mitmischen für den ASV wird Mijain Lopez (130 kg, G). Der 37-jährige Kubaner ist seit Mitte Oktober in Deutschland und hat während der Wettkampfpause sein Training in Nendingen fortgesetzt. „Ich fühle mich wirklich sehr wohl in Deutschland und habe einen positiven Eindruck von der DRL“, betont der erfolgreichste aktive Greco-Schwergewichtler der Welt.

Am Samstag wartet auf Lopez eine brisante Aufgabe gegen seinen für Weingarten antretenden Landsmann Oscar Pino. Es ist das Duell des fünffachen Weltmeisters und dreifachen Olympiasiegers Lopez gegen den elf Jahre jüngeren, aktuellen Vizeweltmeister Pino. Während Pino mit einem Sieg über Altmeister Lopez einen Generationenwechsel im kubanischen Ringkampfsport einleiten könnte, will Veteran Lopez seine Vormachtstellung im Duell gegen den jungen Emporkömmling unterstreichen. Man darf sich auf ein brisantes Duell zweier Athleten freuen, die in ihrer Kampfklasse zur absoluten Weltspitze gehören und zudem in der Deutschen Ringerliga noch ungeschlagen sind. Sicher wird auch im fernen Karibikstaat Kuba am Samstag ganz genau auf das Kampfgeschehen im beschaulichen Tuttlingen geblickt.