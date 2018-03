Kuba, das ist Rhythmus, Rum und Revolution

Zum Abschluss der Premierensaison der neuen Reihe „tutto il mondo“ am Donnerstag, 8. März, taucht der renommierte Fotojournalist Pascal Violo um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen tief in das kontrastreiche Leben Kubas ein: Er berichtet von einem Land im Aufbruch, schneeweißen Palmenstränden und üppigen Regenwäldern, von knarrenden Oldtimern und handgedrehten Zigarren, von wilden Voodoo Rhythmen und verführerischen Salsa Klängen.

Im Vordergrund der Erzählungen von Pascal Violo stehen die Begegnungen mit den Menschen. In den Straßen Havannas, begegnet er Santeria Priestern und Schachmeistern. In der traumhaft anmutenden Naturlandschaft um Viñales sind es Begegnungen mit Tabakbauern und Künstlern, die ihm das Land näher bringen. In einer feinfühligen Live-Multivision erfahren die Zuschauer spannende und exklusive Geschichten eines Kuba-Kenners.

Aus dem Seiltanz zwischen karibischer Lebensfreude und dem täglichen Existenzkampf ist eine Gesellschaft entstanden, wie sie frecher, lebhafter und widersprüchlicher kaum sein könnte. Eine Gesellschaft im Aufbruch.

Der Profifotograf Pascal Violo präsentiert atemberaubende Naturaufnahmen und beeindruckende Städte-Portraits sowie Interviews mit Künstlern und Oppositionellen, die ihm in Kuba begegnen. Unterwegs auf einer Reise voller Musik, Melancholie und kultureller Vielfalt, im Rhythmus eines Landes, dass zwischen Revolution, Armut und ungebrochener Lebensfreude schwingt.

Karten gibt es bei der Ticketbox Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96, sowie den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region.