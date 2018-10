KSC Immendingen stellt neuen Clubrekord auf

Das Bundesligaspiel der Frauen vom KSC Immendingen wurde auf den 4.11. verlegt. In der Sportkegel-Verbandsliga Frauen hat die SKG Tuttlingen ihr Auswärtsspiel knapp in Önsbach verloren und kassierte am vierten Spieltag die zweite Saisonniederlage. Das Spiel der Immendinger Zweitliga-Keglerinnen in Liedolsheim ist auf den 4. November verlegt worden.

Große Freude herrschte bei der ersten Männermannschaft des KSC Immendingen. Mit 3333 Kegeln gelang in Unterharmersbach ein neuer Clubrekord, zudem spielte Andreas Schuler mit 615 Kegeln persönliche Bestleistung. Lohn für den Aufsteiger war ein deutlicher Sieg und der Tabellenplatz vier in der Landesliga B. In den Bezirksligen glänzte nur der KSC Immendingen II, der die Tabellenführung in der Bezirksliga C Männer übernahm. Alle anderen Mannschaften blieben ohne Punkte.

Verbandsliga Frauen: KSC Önsbach – SKG Tuttlingen 6:2 Mannschaftspunkte/3147:3107 Kegel. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/539, Manda Schmid 0/527, Melita Maric 1/576, Manuela Wüst /Ingrid Beyerbach 0/479, Melanie Brendel 0/503, Nada Copak 0/483.

Landesliga B Männer SKC Unterharmersbach III – KSC Immendingen 2:6/3190:3333. Immendingen: Andreas Schuler 1/615, Markus Egle 1/535, Markus Großmann 0/537, Manuel Kehm 0/510, Dominik Schmitt 1/538, Denis Kovacic 1/598.

Bezirksliga Frauen: KSG 04 Denzlingen – KSC Immendingen II 8:0/3007:2777. Immendingen: Dominique Burkart 0/451, Beate Hoffmann 0/447, Roswitha Ohnemus 0/488, Heike Haß 0/470, Christina Eiche 0/42, Daniela Eiche 0/500.

Bezirksliga B Männer: SKG Tuttlingen – KSV Hölzlebruck II 2:6/3037:3051. Tuttlingen: Bernd Palm 1/498, Heiko Leonhardt 0/496, Jürgen Keller 1/569, Wolfgang Lange 0/487, Reinhold Zimmermann 0/450, Siegfried Schatz 0/537.

Bezirksliga C Männer: SG Konstanz II – KSC Immendingen II 2:6/3022:3148. Immendingen: Matthias Ladwig 1/506, Max Schlesinger 0/532, Rainer Großmann 1/518, Harald Schmitt 1/553, Lukas Maric 1/534, Ingo Haß 0/505.

Bezirksklasse A gemischt: Freundschaft Wolterdingen – Immendingen X1 verlegt auf den 19. Januar.

Bezirksklasse B (4er Mannschaften gemischt): SKG Tuttlingen – KSV Hölzlebruck X1 2:4/1904:1962. Tuttlingen: Rolf Blessing 0/471, Drago Copak 1/500, Erich Heinzelmann 1/511, Manfred Schölzel 0/422. - KSC Immendingen X2 – SG Unterkirnach/Furtwangen X2 2:4/1833:1945. Immendingen: Tobias Kehm 1/497, Günter Kehm 0/382, Christian Mayer 0/468, Christina Eiche 1/486.