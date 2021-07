Kritik an Ortsentwicklung in Möhringen

Kritische Anfragen bezüglich der Weiterentwicklung des Städtles mussten sich die Möhringer Ortschaftsräte in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause aus der Bürgerschaft anhören. Es sei nicht erkennbar, was in Möhringen geschehe, um attraktiv zu bleiben und welche Maßnahmen geplant seien.

Bei der Vorstellung des neuen Landschaftsplanes und des Flächennutzungsplanes 2040 monierten dann auch die Räte, dass Möhringen in diesem Leitbild eigentlich gar nicht wirklich vorkomme außer an Stellen wie „Park and Ride“ und beim Radweg. Was die Räte nicht hinnehmen wollten, war die Aussage, dass künftig eventuell die Kreisstraße 5944 zwischen Möhringen und Esslingen gesperrt werden soll. Hier wollten sie in der Beschlussvorlage die Abänderung, dass das Naturschutzgebiet aufgewertet, der Verkehr beruhigt und die Verbindungsstraße nach Esslingen erhalten bleiben soll. Ebenso verlangten die Räte, dass die Begriffe Luftkurort und Donauversickerung in das Leitbild aufgenommen werden.