Krippe ist nun abgebaut

Reger Betrieb war am Samstag in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausen. Die Krippe wurde in liebevoller Kleinarbeit wieder auseinandergenommen und abgebaut.

Ochs, Esel und die ganze Heilige Familie samt Hirten, Schafen, Engeln und dem Gefolge der drei Könige haben ihre wohlverdiente Pause angetreten. Sie harren jetzt wieder in ihren Aufbewahrungsboxen auf ihren nächsten Einsatz im Dezember diesen Jahres. Überall ist die Weihnachtsdeko schon längst dem Fasnetschmuck gewichen, doch die Krippen in den Kirchen bleiben bis Mariä Lichtmess, am 2. Februar stehen. Früher war Mariä Lichtmess das Ende der Weihnachtszeit.

Bereits seit 16 Jahren baut die Familie Utz mit Unterstützung von Mesnerin Erika Kraus und Siegmund Sasse die Krippe auf. „Wir fangen bereits im Oktober an. Dann besorgen wir im Wald schönes Moos und trocknen dieses,“ erzählt Elise Utz. In der Adventszeit wird dann in mit viel Liebe fürs Detail die Krippe zwischen den Eingangstüren über dem Taufbecken aufgebaut. Es entsteht eine schöne Gebirgslandschaft mit Felsen und Bäumen und im Zentrum wird die alpenländische Krippe aufgestellt. „Besonders schön ist es, wenn wir mit unseren Enkelinnen die Figuren aufstellen,“ erläutert Elise Utz. „Das Krippengebäude ist sehr schwer, dazu braucht es doppelte Manneskraft.“