Krimiautor liest in Engen

.Wolfgang Schorlaus neuer Polit-Krimi „Der große Plan“ ist erst Anfang März erschienen und steht schon auf Platz 2 der Spiegel-Bestseller-Liste. Am Freitag, 23. März, wird der Autor um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Engen, Hauptstraße 8 aus seinem neuen Krimi lesen.

Karten in der Stadtbibliothek Engen, Telefon 07733 / 50 18 39. Auch eine online-Reservierung ist möglich über die Homepage des Fördervereins der Stadtbibliothek Engen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Zum Inhalt: Privatermittler Georg Dengler droht an seinem bisher größten Fall zu scheitern: Wer hat Anna H., Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes, entführt? Was hatte sie mit der „Griechenlandrettung“ zu tun? Weiß sie vielleicht, auf welchen Konten die vielen Milliarden der „Griechenlandrettung“ in Wirklichkeit gelandet sind? Dengler folgt der Spur des großen Geldes und findet sich plötzlich im Fadenkreuz mächtiger Interessen. Auch in seinem neunten Dengler-Krimi packt Schorlau ein ganz heißes Eisen an und schockiert seine Leser durch das schonungslose Aufdecken der aktuellen Wirklichkeit. Selten war ein Krimi so umfangreich recherchiert und vermittelt seinen Lesern historische und wirtschaftspolitische Sachverhalte doch so gut verständlich. Das alles neben der spannenden Handlung der Kriminalgeschichte.