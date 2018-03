Kreuzweg in Maria Königin

Jedes Jahr in der Fastenzeit wird in der katholischen Kirche Maria Königin in Tuttlingen der Kreuzweg von Carolus Vocke aufgehängt. Er lenkt den Blick der Betrachter zugleich auf das Leiden und Sterben Jesu Christi vor 2000 Jahren wie in die Gegenwart, die für viele Menschen überall auf der Welt Kreuzweg ist.

Beides wird ins Gebet genommen gleich zu Beginn der österlichen Bußzeit nach der Vorabendmesse zum ersten Fastensonntag 18. Februar, Samstag um 19 Uhr.